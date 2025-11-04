El cineasta Martín Rebaza Ponce de León estrena “Políticas familiares”, un documental que combina lo íntimo y lo político para explorar cómo se reconfiguran los vínculos familiares cuando una campaña electoral entra en casa. La película, ganadora del Premio Especial del Jurado en el 26° Festival de Cine de Lima, se estrenará este noviembre en un circuito alternativo de salas en Pucallpa, Lima, Trujillo, Chiclayo, Iquitos, Arequipa, Ayacucho y Puno, con ingreso gratuito para el público

Filmada en Ucayali durante las elecciones regionales de 2018 y en Leipzig, Alemania —ciudad donde Rebaza reside—, la cinta retrata el momento en que su propio padre decide postular a un cargo público por el partido Fuerza Popular. “Normalmente lo que se piensa del documental es que tiene que haber una objetividad. En este caso yo soy de la idea de que el documental siempre tiene un punto de vista. Hay un lugar denunciado, inevitablemente no existe la objetividad en el documental”, contó Rebaza a El Comercio.

La mirada del cineasta es a la vez afectuosa y crítica. Convierte lo doméstico en un espacio político. Para Rebaza la película es una mirada tras bambalinas a una campaña política, refleja la precarización de los partidos y “cómo las campañas políticas en regiones como como Ucayali, que es una de las regiones más pobres del Perú, funcionan”. Además es el retrato de una familia de clase media que intenta mostrar unidad y lealtad.

La película también funciona como un registro de las historias que las personas tejen alrededor suyo, en este caso el candidato Mariano Rebaza, quien cuenta los sacrificios que hizo para mantener a su familia, desde haber salido de una familia de escasos recursos. “Todo ese recorrido ha hecho que él inevitablemente construye un relato, y que ese relato se nos haya contado a nosotros como parte de la historia familiar”, cuenta el cineasta.

“Políticas familiares” cuenta con dirección, guion, fotografía y edición de Rebaza, y producción ejecutiva de Carolina Denegri y el propio cineasta. Participan sus padres, Mariano Rebaza Alfaro y Rose Mary Ponce de León Ojeda, además de Giuliana Ponce de León Ojeda, Mariano Gavidia y Clara Pohl.

Rebaza, psicólogo de formación, ha desarrollado una filmografía que oscila entre la ficción y el documental, con obras marcadas por la exploración de la identidad, la memoria y la intimidad. Su primera película, “Entre estos árboles que he inventado”, se estrenó en el Festival Biarritz Amérique Latine (2021), y ha sido parte de proyectos exhibidos en festivales como Mar del Plata y Rotterdam.

“Políticas familiares” – estreno