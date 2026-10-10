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Tras casi 29 años de trayectoria artística, el actor Ismael La Rosa asume un nuevo desafío internacional mientras impulsa Academika, su proyecto educativo dirigido a jóvenes con menos oportunidades. (Foto: Juan José Rodríguez)
Tras casi 29 años de trayectoria artística, el actor Ismael La Rosa asume un nuevo desafío internacional mientras impulsa Academika, su proyecto educativo dirigido a jóvenes con menos oportunidades. (Foto: Juan José Rodríguez)
Por Sonia del Águila

Ismael La Rosa cree en las coincidencias, aunque prefiere llamarlas causalidades. Cree que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir y que, a veces, una conversación aparentemente intrascendente puede cambiar el rumbo de una historia. Por eso recuerda con especial cariño aquella noche en que fue al teatro con su familia y durante el intermedio de la función terminó hablando de cine, de las oportunidades que se habían perdido en la industria peruana y de las películas que todavía estaban por hacerse.

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