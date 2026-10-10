Ismael La Rosa cree en las coincidencias, aunque prefiere llamarlas causalidades. Cree que las cosas ocurren cuando tienen que ocurrir y que, a veces, una conversación aparentemente intrascendente puede cambiar el rumbo de una historia. Por eso recuerda con especial cariño aquella noche en que fue al teatro con su familia y durante el intermedio de la función terminó hablando de cine, de las oportunidades que se habían perdido en la industria peruana y de las películas que todavía estaban por hacerse.

La Rosa había asistido con su familia al estreno del musical “La Cenicienta”, en el que participaba Adriana Campos-Salazar, quien interpreta a la hija del personaje de su esposa, Virna Flores, en “Al fondo hay sitio”. Durante el intermedio, mientras tomaba una copa de vino, se encontró con su viejo amigo Víctor Sánchez. Conversaron sobre sus proyectos y las posibilidades de impulsar coproducciones cinematográficas internacionales. Antes de despedirse, Sánchez le adelantó que tenía algo que proponerle.

“Me contó que estaba preparando una película en Barcelona junto con una productora radicada en Los Ángeles y que yo encajaba perfectamente como protagonista. Le pedí que me enviara el guion para conocer la historia y evaluar la propuesta”, recuerda.

Tras leer el guion, aceptó protagonizar “Allí Donde Nada”, una película de Pisco Sour Productions, dirigida por Adrià Sánchez, que aborda la xenofobia, la violencia de género y el consumo de drogas entre adolescentes desde distintas perspectivas.

Con 29 años de trayectoria y más de una década de trabajo en el extranjero, principalmente en Estados Unidos, el actor debuta en el cine europeo con esta película, rodada durante casi un mes en Vilafranca del Penedès.

“Cada proyecto lo tomo con el mismo entusiasmo, gratitud y responsabilidad. Pero esta es la primera vez que cruzo el charco para grabar una película”, señala.

Ismael La Rosa debuta en el cine europeo con “Allí Donde Nada”, película rodada en Barcelona que aborda la migración, los prejuicios y las distintas versiones de la verdad. (Foto: Juan José Rodríguez)

Verdades enfrentadas

En “Allí Donde Nada”, La Rosa interpreta a Carlos, un ingeniero agrónomo peruano que trabajaba en un viñedo dedicado a la producción de pisco y llevaba una vida feliz junto a su esposa y su hijo Alejandro. Pero la enfermedad y posterior muerte de su pareja lo sumieron en una profunda depresión. Agobiado por las deudas y tras perder su empleo, encontró en Barcelona una oportunidad para empezar de nuevo.

“Viaja a España en busca de estabilidad económica y deja a su hijo al cuidado de los abuelos, mientras termina el colegio. Aunque lo hace para ofrecerle un futuro mejor, la distancia deja heridas. El muchacho siente que su padre lo abandonó y guarda cierto resentimiento hacia él”, explica.

Cuando Carlos logra reunirse con Alejandro en España, espera recuperar el tiempo perdido. Sin embargo, el adolescente sufre discriminación en el colegio por ser inmigrante y se ve involucrado en un incidente con una estudiante catalana. La película narra lo sucedido desde tres miradas: la madre de la joven, el padre de Alejandro y los propios adolescentes, cada uno con su versión de los hechos.

“Lo interesante es que el espectador puede cambiar de opinión a medida que descubre las distintas versiones de la historia. Eso también ocurre en la vida real: solemos juzgar a partir de lo primero que escuchamos, sin esperar a conocer todos los hechos”, reflexiona.

Detrás de esa búsqueda de la verdad está también la culpa de Carlos, un padre que emigró para darle un futuro mejor a su hijo, pero que ahora intenta compensar los años de ausencia protegiéndolo a toda costa.

“Él siente que abandonó a su hijo durante todos esos años. Por más que no lo abandonó realmente, no estuvo físicamente con él. Entonces carga con esa culpa y va a defenderlo a capa y espada. Quiere conocer la verdad y protegerlo”, explica.

Prejuicios migratorios

La migración no es un territorio desconocido para Ismael La Rosa. Entre 2002 y 2014 trabajó principalmente en Estados Unidos, donde, si bien asegura no haber sufrido xenofobia, sí enfrentó algunos prejuicios.

“Una vez me dijeron: ‘Tú no puedes ser peruano porque tienes dientes’. Era por un programa de televisión que mostraba al peruano sin dientes o con su carrito sanguchero. Ese era el estereotipo”, recuerda.

Para el actor, estos prejuicios reflejan el desconocimiento de otras culturas. Aunque rechaza cualquier forma de xenofobia, también considera importante respetar las normas del país de acogida.

“No respaldo la xenofobia en ningún aspecto. Todos merecemos respeto, pero como inmigrantes también debemos cumplir las leyes y respetar las costumbres del país que nos recibe”, sostiene.

Rodada principalmente en catalán, con el personaje de La Rosa hablando en español, la película se encuentra en posproducción y tiene previsto estrenarse en 2027, tras su paso por festivales internacionales.

Educación transformadora

Aunque continúa actuando, La Rosa ha reducido su participación en telenovelas para dedicarse a Academika, una plataforma educativa que creó junto con Virna Flores durante la pandemia. La iniciativa nació al observar las dificultades de miles de jóvenes para acceder a una educación de calidad.

“Lo más triste es que muchos tienen dormida su capacidad de soñar. Dicen: ‘No tengo plata, no estoy al nivel, no puedo’”, lamenta.

A casi tres décadas de carrera, La Rosa sigue reinventándose, convencido de que siempre habrá nuevas historias por contar y sueños por cumplir.