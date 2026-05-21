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Resumen

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Cuando César Zelada imaginó que el chasqui de su historia podía ser una niña, "Kayara" tomó otro rumbo. Era 2017 y el Perú celebraba a fondistas como Inés Melchor y Gladys Tejeda, mujeres que abrían camino en una disciplina exigente. Esa inspiración transformó el guion en una historia de resistencia: la de una protagonista dispuesta a desafiar las reglas de su tiempo.

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Gustavo Bueno recuerda escena de "La ciudad y los perros" en un nuevo episodio de #AsíSeHizo. (Fuente: El Comercio | Foto: Piko Tamashiro)
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