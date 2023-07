Un nuevo video del actor Jackie Chan ha sido viralizado en internet, en el fragmento se ve a Chan llorando al ver escenas clásicas de su filmografía, mientras que a su lado está una joven que se presumía era su hija.

Sin embargo, la mujer no es su hija, se trata de la actriz Liu Haocun, con quien protagoniza su más reciente película llamada Ride On, en donde interpreta a Lao Luo, un doble de riesgo que trata de recuperar el vínculo con Xiao Bao, su hija en la ficción.

Por otro lado, la escena que se hizo viral corresponde a un fragmento de la película que se estrenó en China el pasado 7 de abril.

Jackie Chan sobre su más reciente película

Jackie Chan ha compartido algunas experiencias sobre el rodaje de Ride On, principalmente destacó la conexión que siente con el personaje, ya que su historia se asemeja a la vida del actor.

“Me recordó la época en la que era doble de acción en las películas”, indicó Chan.

¿Cómo es la relación de Jackie Chan con su hija?

El video fue viralizado en internet por usuarios que señalaban al fragmento como el momento en que Jackie Chan llora con su hija al recordar escenas de sus antiguas películas.

No obstante, actualmente la relación del actor con su hija no es cercana, ya que Etta Ng Chok Lam (hija biológica) ha mostrado su resentimiento contra Chan, a quien no considera su padre y no desea verlo.

Rechazada por sus padres debido a su orientación sexual

Por otro lado, la hija de Chan, se declaró lesbiana en el 2018, lo que generó el rechazo de su madre, quien la desheredó. En ese sentido, Etta también comentó que sufrió discriminación por parte de su padre.