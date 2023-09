El trailer de la película “Aquaman y el reino perdido” fue publicado hace unos días, en el avance aparece el elenco principal conformado por Jason Momoa (Aquaman), Amber Head (Mera), Nicole Kidman (Atlanna), Yahya Abdul-Mateen II (Black Manta) y otros, pero se notó la ausencia del actor Willem Dafoe (Nuidis Vulko).

En ese sentido, el director de la película James Wan reveló que Willem Dafoe no participará en la nueva entrega de Aquaman debido a que la agenda del actor estaba ocupada y no pudo estar en las grabaciones.

“Su agenda no funcionó para nosotros. Pero lo que eso me permitió hacer fue ampliar el papel de Atlanna. En este, Atlanna finalmente se convierte en la consejera de Arthur. Debido a que Arthur no es de este mundo, ella lo ayuda a comprender mejor”, explicó Wan para el medio Entertainment Weekly.

Como se recuerda, Dafoe interpretó en el 2018 el papel de Nuidis Vulko, un atlante que tuvo el rol de maestro y consejero para Arthur Curry (Aquaman) en su entrenamiento como rey de Atlantis y superhéroe.









¿De qué tratará “Aquaman y el reino perdido”?

“Aquaman y el reino perdido” es la segunda película del superhéroe de DC, en este nuevo proyecto dirigido por James Wan que se estrenará en diciembre de 2023, la película contará las aventuras de Arthur y Orm (su medio hermano), quienes se unen para derrotar a Black Manta, quien amenaza con destruir Atlantis.

“El primer “Aquaman” fue el viaje de Arthur y Mera. La segunda película siempre iba a ser Arthur y Orm. Entonces, la primera fue una película romántica de acción y aventuras, la segunda es una película de bromance, acción y aventuras”, explicó el director.