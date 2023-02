La temporada de premios continúa con los premios Bafta 2023, a celebrarse el domingo 19 de febrero en el Royal Festival Hall de Londres. Considerada un preámbulo al Oscar, la gala de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión reunirá a algunos de los más renombrados actores, directores y demás profesionales de la industria del cine en una celebración de lo mejor del séptimo arte durante el año.

Richard E. Grant, actor conocido por películas como “Bram Stoker ‘s Dracula” y series como “Game of Thrones”, será el encargado de conducir la ceremonia. Estará acompañado de Alison Hammond será la presentadora tras bastidores, ofreciendo a los espectadores de una experiencia más íntima a la importante noche.

Tomorrow's the big day! 🤩



Join us for the EE BAFTA Film Awards tomorrow at 7pm on @BBCOne and iPlayer or @BritBox_US if you're watching from the US. #EEBAFTAs pic.twitter.com/7wfadlyZtt — BAFTA (@BAFTA) February 18, 2023

¿Cuándo será la ceremonia?

La ceremonia del Bafta se celebrará el 19 de febrero de 2023 a las 7 p.m. hora de Londres, lo que se traduce a las 2 p.m. en el Perú.

Aquí la hora de comienzo en varios países de la región:

México: 2 p.m.

Hora del este: 2 p.m.

Perú: 2 p.m.

Colombia: 2 p.m.

Venezuela: 3 p.m.

Chile: 4 p.m.

Argentina: 4 p.m.

Madrid: 8 p.m.

¿Dónde ver los Bafta?

En el Reino Unido, los premios Bafta podrán verse a través del canal BBC, así como por la plataforma de streaming BBC iPlayer. Mientras tanto, en los Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia, la gala estará disponible a través de Britbox.

Los espectadores latinoamericanos podrán ver la ceremonia a partir de las 2 p.m. a través del canal OnDirecTV (201) de DirecTV, así como la plataforma de streaming directvgo.com.

Adicionalmente, antes del comienzo de la ceremonia tendremos la oportunidad de ver la alfombra roja de la gala a partir de las 10:30 a.m. (hora peruana) a través del canal de YouTube de la Academia británica.

¿Quiénes están nominados?

La película de Netflix “All Quiet on the Western Front” llega como la cinta con más nominaciones a la noche, con 14. Es seguida por “Everything Everywhere All at Once” y “The Banshees of Inisherin”, ambas con 10 nominaciones cada una.

En cuestión a la Mejor película, lo que vemos es una competencia reñida, con la favorita local “The Banshees” of Inisherin” encontrando difíciles rivales en cintas como “Everything Everywhere All at Once”, “Elvis” y “Tár”. Ausentes en la competencia están algunos de los grandes blockbusters del año como “Top Gun: Maverick” y “Avatar: The Way of Water”.

Cabe señalar que a pesar de su similitud y cercanía temporal, los premios Bafta son un pésimo indicador para predecir a los ganadores del Oscar y solo una vez en ocho años han coincidido respecto al ganador de Mejor película.

Aquí la lista de los nominados:

MEJOR PELÍCULA

Sin novedad en el frente

Almas en pena de Inisherin

Elvis

Todo a la vez en todas partes

TAR

MEJOR DIRECCIÓN

Edward Berger por “Sin novedad en el frente”

Martin McDonagh por “Almas en pena de Inisherin”

Park Chan-wook por “Decision to Leave”

Dan Kwan & Daniel Scheinert por “Todo a la vez en todas partes”

Todd Field por “TAR”

Gina Prince-Bythewood por “La mujer rey”

MEJOR ACTRIZ PROTAGONISTA

Cate Blanchett por “TAR”

Viola Davis por “La mujer rey”

Danielle Deadwyler por “Till”

Ana de Armas por “Blonde”

Emma Thompson por “Buena suerte, Leo Grande”

Michelle Yeoh por “Todo a la vez en todas partes”

MEJOR ACTOR PROTAGONISTA

Austin Butler por “Elvis”

Colin Farrell por “Almas en pena de Inisherin”

Brendan Fraser por “The Whale”

Daryl McCormack por “Buena suerte, Leo Grande”

Paul Mescal por “Aftersun”

Bill Nighy por “Living”

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Angela Bassett por “Black Panther: Wakanda Forever”

Hong Chau por “The Whale”

Kerry Condon por “Almas en pena de Inisherin”

Dolly de Leon por “El triángulo de la tristeza”

Jamie Lee Curtis por “Todo a la vez en todas partes”

Carey Mulligan por “Al descubierto”

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Brendan Gleeson por “Almas en pena de Inisherin”

Barry Keoghan por “Almas en pena de Inisherin”

Ke Huy Quan por “Todo a la vez en todas partes”

Eddie Redmayne por “El ángel de la muerte”

Albrecht Schuch por “Sin novedad en el frente”

Micheal Ward por “El imperio de la luz”

MEJOR PELÍCULA BRITÁNICA

Aftersun

Almas en pena de Inisherin

Brian y Charles

El imperio de la luz

Buena suerte, Leo Grande

Living

Matilda, de Roald Dahl: El musical

Mira cómo corren

Las nadadoras

El prodigio

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

Sin novedad en el frente (Edward Berger; Alemania)

Argentina, 1985 (Santiago Mitre; Argentina)

La emperatriz rebelde (Marie Kreutzer; Austria)

Decision to Leave (Park Chan-wook; Corea del Sur)

The Quiet Girl (Colm Bairéad; Irlanda)

MEJOR DOCUMENTAL

All that Breathes (Shaunak Sen)

La belleza y el dolor (Laura Poitras)

Fire of Love (Sara Dosa)

Moonage Daydream (Brett Morgen)

Navalny (Daniel Roher)

MEJOR GUION ORIGINAL

Martin McDonagh por “Almas en pena de Inisherin

Daniel Kwan & Daniel Scheinert por “Todo a la vez en todas partes”

Steven Spielberg & Tony Kushner por “Los Fabelman”

Todd Field por “TÁR”

Ruben Östlund por “El triángulo de la tristeza”

MEJOR GUION ADAPTADO

Edward Berger por “Sin novedad en el frente”

Kazuo Ishiguro por “Living”

Colm Bairéad por “The Quiet Girl”

Rebecca Lenkiewicz por “Al descubierto”

Samuel D. Hunter por “The Whale”

REVELACIÓN BRITÁNICA

Charlotte Wells por “Aftersun”

Georgia Oakley y Hélène Sifre por “Blue Jean”

Marie Lidén por “Electric Malady”

Katy Brand por “Buena suerte, Leo Grande”

Maia Kenworthy por “Rebellion”

ESTRELLA EMERGENTE