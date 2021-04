Estados Unidos tiene los Oscar, Francia tiene los César, España tiene los Goya, y Reino Unido los premios BAFTA. Este 2021, la celebración número 74 de la premiación más importante del cine británico tendrá lugar en el Royal Albert Hall en Londres. Será un fin de semana dedicado a la industria cinematográfica, ya que la premiación se dividirá en dos ceremonias. El primer programa será enfocado en el arte del cine y será transmitido el 10 de abril, mientras que la ceremonia principal tendrá fecha el domingo 11 de abril.

En plena pandemia del coronavirus, la temporada de premios ha sabido salir adelante con respecto a las limitaciones establecidas para evitar la propagación del virus. Aunque la academia británica aún no brinda detalles sobre la organización de la ceremonia, es muy probable que sea de forma virtual y semipresencial como la mayoría de premiaciones transmitidas en este último año.

“El año pasado, la pandemia de Covid-19 nos impactó a todos, y la industria del cine no es una excepción. Me gustaría agradecer a todos aquellos que nos han apoyado y permitido que BAFTA continúe celebrando el mejor trabajo en cine, desde nuestros miembros que aceptaron los cambios que hicimos en el proceso de votación hasta los distribuidores por asegurar que muchas más películas estuvieran disponibles para visualización en línea. El cine siempre ha ocupado un lugar esencial en nuestra cultura, pero creo que todos podemos estar de acuerdo en que ha sido aún más importante durante este tiempo. Tengo muchas ganas de celebrar el increíble talento de todos nuestros nominados el sábado 10 y el domingo 11 de abril“, afirmó la directora ejecutiva de la organización, Amanda Berry Obe, para la prensa.

Por otro lado, el presentador de la noche aún queda en incógnito, ya que aún no está confirmado. Sin embargo, es muy seguro que sea alguna figura pública conocida del Reino Unido, puesto que en entregas anteriores hemos visto rostros como los de Graham Norton, Stephen Fry o Jonathan Ross.

¿A qué hora inicia la ceremonia principal de los Premios BAFTA?

Reino Unido: 9:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

Estados Unidos: 1:00 p.m. PT y 4:00 p.m. ET

Perú: 3:00 p.m.

México: 3:00 p.m.

Colombia: 3:00 p.m.

Ecuador: 3:00 p.m.

Argentina: 5:00 p.m.

Chile: 4:00 p.m.

Venezuela: 4:00 p.m.

¿Cómo ver los Premios BAFTA?

La gran gala del domingo 11 de abril será transmitida por la cadena BBC One en el Reino Unido. En España, se podrá ver por el canal TCM. En Latinoamérica, lamentablemente no hay ninguna señal televisiva confirmada. No obstante, se podrá ver en streaming desde cualquier lugar del mundo por BBC iPlayer, si es que el usuario tiene instalado un VPN en su dispositivo que lo permita acceder a los servidores británicos.

Todos los nominados

Mejor película Premios Bafta

“The Father”

“The Mauritanian”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“The Trial of the Chicago 7″

Mejor dirección

“Another Round” - Thomas Vinterberg

“Babyteeth” - Shannon Murphy

“Minari” - Lee Isaac Chung

“Nomadland” - Chloé Zhao

“Quo Vadis, Aida?” - Jasmila bani

“Rocks” - Sarah Gavron

Mejor actriz BAFTA 2021

Bukky Bakray - “Rocks”

Radha Blank - “The Forty-Year-Old Version”

Vanessa Kirby - “Pieces of a Woman”

Frances McDormand - “Nomadland”

Wunmi Mosaku - “His House”

Alfre Woodard - “Clemency”

Mejor actriz de reparto

Niamh Algar - “Calm With Horses”

Kosar Ali - “Rocks”

Maria Bakalova - “Borat Subsequent Moviefilm”

Dominique Fishback - “Judas and the Black Messiah”

Ashley Madekwe - “County Lines”

Yuh-Jung Youn - “Minari”

Mejor actor Premios BAFTA

Riz Ahmed - “Sound of Metal”

Chadwick Boseman - “Ma Rainey’s Black Bottom”

Adarsh Gourav - “The White Tiger”

Anthony Hopkins - “The Father”

Mads Mikkelsen - “Another Round”

Tahar Rahim - “The Mauritanian”

Mejor actor de reparto

Daniel Kaluuya - “Judas and the Black Messiah”

Barry Keoghan - “Calm With Horses”

Alan Kim - “Minari”

Leslie Odom Jr - “One Night in Miami...”

Clarke Peters - “Da 5 Bloods”

Paul Raci - “Sound of Metal”

Mejor guion adaptado

“The Dig”

“The Father”

“The Mauritanian”

“Nomadland”

“The White Tiger”

Mejor guion original

“Another round”

“Mank”

“Promising Young Woman”

“Rocks”

“The Trial of the Chicago 7″

Mejor película animada

“Onward”

“Soul”

“Wolfwalkers”

Mejor película de habla no inglesa en Premios BAFTA 2021

“Another Round”

“Dear Comrades!”

“Les Misérables”

“Minari”

“Quo Vadis, Aida?”

Mejor debut de un escritor, director o productor británico

“His House”

“Limbo”

“Moffie”

“Rocks”

“Saint Maud”

Mejor actor o actriz emergente

Bukky Bakray

Conrad Khan

Kingsley Ben-Adir

Morfydd Clark

Sopé Dìrísú

Mejor película británica - Premios BAFTA

“Calm with horses”

“His House”

“The Father”

“The Dig”

“Limbo”

“The Mauritanian”

“Mogul Mowgli”

“Promising young woman”

“Rocks”

“Saint Maud”

Mejor documental

“Collective”

“David Attenborough: A Life On Our Planet”

“The Dissident”

“My Octopus Teacher”

“The Social Dilemma”

Mejor música original

“Mank”

“Minari”

“News of the World”

“Promising Young Woman”

“Soul”

Mejor casting

“Calm With Horses’”, Shaheen Baig

“Judas and the Black Messiah”, Alexa L. Fogel

“Minari”, Julia Kim

“Promising Young Woman”, Lindsay Graham Ahanonu, Mary Vernieu

“Rocks”, Lucy Pardee

Mejor fotografía

“Judas and the Black Messiah”

“Mank”

“The Mauritanian”

“News of the World”

“Nomadland”

Mejor edición

“The Father”

“Nomadland”

“Promising Young Woman”

“Sound of Metal”

“The Trial of the Chicago 7″

Mejor diseño de producción

“The Dig”

“The Father”

“Mank”

“News of the World”

“Rebecca”

Mejor diseño de vestuario

“Ammonite”

“The Dig”

“Emma”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank”

Mejor maquillaje

“The Dig”

“Hillbilly Elegy”

“Ma Rainey’s Black Bottom”

“Mank”

“Pinocchio”

Mejor sonido

“Greyhound”

“News of the World”

“Nomadland”

“Soul”

“Sound of Metal”

Mejores efectos especiales

“Greyhound”

“The Midnight Sky”

“Mulan”

“The One and Only Ivan”

“Tenet”

Mejor corto de animación

“The Fire Next Time”

“The Owl and The Pussycat”

“The Song of a Lost Boy”

Mejor corto live action

“Eyelash”

“Lizard”

“Lucky Break”

“Miss Curvy”

“The Present”

Más sobre los BAFTA 2021

Tras conocer a los nominados, se puede concluir que los BAFTA 2021 presentan por primera vez en la década las candidaturas más diversas en la historia de la ceremonia.

La mujer en el cine ha tomado mejor presencia este año, sobre todo en la categoría de Mejor Dirección. En ese sentido, son cuatro mujeres que pelean por conseguir la aclamada estatuilla. Asimismo, el cine afrodescendiente ha marcado presencia en las nominaciones gracias a las cintas como “Judas and the Black Messiah”, “La madre del blues” o “Minari”.

La favorita de la temporada de premios, Chloé Zhao, lidera las nominaciones gracias a “Nomadland”. Ella y la directora de “Rocks”, Sarah Gavron, se encuentran en las listas de siete categorías. Es importante mencionar también que, entre los títulos más recurrentes de esta edición, podemos encontrar a “El padre” de Florian Zeller, “Mank” de David Fincher, “Una joven prometedora” de Emerald Fennell, “La excavación” de Simon Stone y “Otra ronda” de Thomas Vinterberg.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

La película de Netflix con la que Chadwick Boseman ganó premio póstumo

TE PUEDE INTERESAR