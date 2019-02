Premios Goya 2019 EN DIRECTO: Rosalía conquista en la alfombra roja | FOTOS

La cantante española Rosalía se hace presente en la alfombra roja de los Premios Goya 2019, ceremonia que se perfila como un duelo entre "Campeones", la película más taquillera de 2018 (en España), y "El reino", una de las cintas que mejor consenso levantó el año pasado entre la crítica y el público.



Los presentadores de esta gala serán la pareja de cómicos Andreu Buenafuente y Silvia Abril. La gala contará con una actuación de Rosalía, la nueva estrella del flamenco fusión, y al igual que el año pasado no faltará el alegato por una mayor presencia femenina en la industria cinematográfica.



Durante la alfombra roja, Rosalía fue consultada sobre su presentación y brindó una misteriosa respuesta. "Voy a interpretar por primera vez una versión de un clásico que mucha gente va a reconocer, pero arriesgándome y de una forma muy personal", agregó.

"Siempre he visto los Goya de pequeña. Me hace mucha ilusión que me hayan invitado a cantar", añadió.

Además de Rosalía, Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017 e intérprete de "Un nuevo lugar" cantará en la gala.



El pianista James Rhodes, la cantautora Judit Neddermann, y la cantante Rozalén también participarán en las secciones musicales de la premiación.