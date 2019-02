Sobre la alfombra roja de los Premios Goya 2019 han paseado grandes celebridades del cine y la televisión española; y son muchos los atuendos que han llamado la atención del público, sobre todo el de Macarena Gómez, quien deslumbró a todos con un extravagante look.

La actriz Macarena Gómez, recordada por su papel de ‘Lola Trujillo’ en la serie “La que se avecina” y por protagonizar la película de comedia de terror “Sexykiller, morirás por ella” (2008), llegó a la alfombra roja con un atuendo que lucía una capucha.

Su vestido luce un diseño blanco con tejido de plumeti y costuras negras, que crean unos bordados notablemente originales. El atuendo es de Teresa Helbig y se ha robado la mirada y los aplausos de todos en la gala.

La actriz, que cumple hoy 41 años, confesó en conversaciones con la prensa que fue ella que le solicitó a la diseñadora que su vestido incluyera una capucha. Tal y como Macarena Gómez ha señalado, es un “disfraz de Blancanieves con mucha originalidad”.

Una de las parejas más esperadas: @GmezMacarena y Aldo Comas nunca decepcionan. ¡Maravillosos! pic.twitter.com/HWQbO9iV8q — Premios Goya (@PremiosGoya) 2 de febrero de 2019

“Me dijo mi marido un día: ‘Ya tengo el smoking para los Premios Goya’, yo le pregunto de qué color es y me dijo blanco, así que me diseñe uno de ese color, eso fue todo”, contó la afamada actriz.

Sobre sus 41 años y cómo ve su carrera de actriz en la actualidad, Macarena Gómez señaló que ahora cuenta con más proyectos que antes y que está muy agradecida por las oportunidades.

“Me sigo sintiendo como una chica de 30. Ahora mismo no me está perjudicando el haber cumplido años, por el contrario, me está dando más trabajo que hace 10 años”, precisó la actriz española.