En 2015, un artículo de la periodista Jessica Pressler, publicado en la revista “New York Magazine”, abordaba la historia real de las strippers Samantha Barbash, Roselyn Keo, Karina Pascucci y Marsi Rosen, quienes algunos años atrás se dedicaron a drogar y a robar a sus clientes, banqueros de Wall Street en su mayoría, desde el club nocturno donde trabajaban. ¿La modalidad? Obtenían secretamente sus tarjetas de crédito y y les hacían cargos bancarios por miles de dólares. Esta historia, años después, es voceada para las nominaciones al Oscar.

Por el comentado delito, las cuatro mujeres y la gerenta del club nocturno RoadHouse fueron condenadas a cinco años de libertad condicional, acusadas de robo, asalto y falsificación.

Bridget G. Brennan, fiscal especial de narcóticos, explicó que las acusadas no solo habían robado un promedio de US$ 200.000, sino que pusieron en peligro la vida de las víctimas “al darles secretamente sustancias nocivas”.

Cuatro años después del artículo de Pressler, la historia de Barbash, Keo, Pascucci y Rosen fue llevada al cine con Jennifer López como protagonista. Acostumbrados a ver a la también cantante, empresaria y productora de TV protagonizar un sin fin de comedias románticas, la mayoría de estas sin pena ni gloria, llama la atención, incluso al entorno de la misma actriz los buenos comentarios que ha recibido el filme luego de su estreno en salas estadounidenses en setiembre pasado.

En entrevista al programa “Today” de la periodista Hoda Kotb, López se emocionó hasta las lágrimas luego que la conductora le leyera en voz alta algunas de las críticas.

“He estado trabajando duro durante tanto tiempo, durante toda mi vida. Es agradable”, dijo, con los ojos llorosos. “Lo siento, ¡Ustedes saben que soy emocional! Estaba literalmente sentada en mi cama ayer y me enviaron todas las reseñas. No podía creerlo”, dijo. “Estaba llorando, mi amiga de hace 20 años y yo estábamos sentadas allí y ella estaba tratando de filmarme. Pensé, ‘Dios mío’. Trabajas duro toda tu vida y te preguntas si alguien nota en ese sentido, en ese nivel, estar en esa conversación. Tienes sueños cuando eres una niña pequeña de estar [en los Oscar], ¿sabes a qué me refiero?”, reveló la actriz de 50 años.

¿Qué posibilidades tiene Jennifer López de llevarse un Oscar?

Según un artículo de “The Hollywood Reporter”, la posibilidad de que J.Lo sea nominada al Oscar por su papel en “Hustlers”, estaría respaldada porque históricamente los papeles de strippers de noble corazón han sido bien vistos por la Academia. Un ejemplo de ellos son Janet Gaynor en “Street Angel” de 1928 (ganó) Shirley MacLaine en “Some Came Running” de 1958 (nominada), Elizabeth Taylor en “Butterfield 8” de 1960 (ganó), Jane Fonda en “Klute” de 1971 (ganó), Jodie Foster en “Taxi Driver” de 1976 (nominada), Julia Roberts en “Pretty Woman” de 1990 (nominada), Nicole Kidman en “Moulin Rouge” de 2001 (nominada), Charlize Theron en “Monster” de 2003 (ganó), Natalie Portman en “Closer” de 2004 (nominada) y Marisa Tomei en “The Wrestler” de 2008 (nominada).

Otras opiniones a tener en cuenta sobre el futuro de “Hustlers” y Jennifer en la temporada alta de premios que se avecinan dicen lo siguiente de esta película:

Kate Erbland (IndieWire)

“También es divertido, motivador, sexy, emocional y un poco aterrador, con la mayoría de esos superlativos que se encargan de una actuación de Jennifer López que merece la consideración de los premios".

Scott Mendelson (Forbes)

“Este es un entretenimiento excelente (y terriblemente diseñado)"

Jay Stone (Ex-Press.com)

“La película no tiene la inteligencia irónica de películas similares sobre el capitalismo, como ‘El lobo de Wall Street’, pero López le da un ángulo feminista propio”

Juan Carlos Arciniegas (Ojo Crítico de CNN)

"La actuación de Jennifer Lopez no es un papel ni una interpretación que merezca destacarse en los premios de la Academia. Lo pudo haber sido pero es que la película tampoco tiene aspiraciones de obra maestra sino más bien entretenida y visualmente estimulante película de fin de semana.

“Hustlers” se estrenó este 24 de octubre del 2019 en salas peruanas y habrá que esperar al lunes 13 de enero para saber si la cinta pudo obtener alguna nominación a los tan ansiados premios Oscar.

DATO

“Hustlers” invirtió tan solo 20 millones de dólares en su rodaje y ha recaudado hasta el momento a nivel mundial US$ 157 millones.