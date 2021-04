Conforme a los criterios de Saber más

Como ya es tradición, la ceremonia del Oscar le dedicó unos minutos a rendirle tributo a las grandes figuras de la industria cinematográfica que fallecieron en el último año. Chadwick Boseman, quien perdió la batalla contra el cáncer en agosto del 2020, también fue parte de este emotivo momento.

El actor estadounidense, muerto a los 43 años, había estado muy presente en esta temporada de premios, pues había recibido varias nominaciones póstumas gracias a su rol del trompetista Levee en “Ma Rainey’s Black Bottom”. Este trabajo también le valió competir por el Oscar 2021 contra actores como Anthony Hopkins (The Father), Riz Ahmed (The Sound of Metal), Steven Yeun (Minari) y Gary Oldman (Mank).

Otras personalidades incluidas en el “in memóriam” del Oscar 2021 fueron las leyendas Sean Connery, Olivia de Havilland y Christopher Plummer. También la actriz Kelly Preston, Dustin Diamond de “Salvado por la campana”, Naya Rivera de “Glee”, el compositor Ennio Morricone, el comediante Jerry Stiller (padre de Ben Stiller) y las recientemente fallecidas Jessica Walter de “Arrested Development” y Helen McCrory de “Harry Potter”.

En un año azotado por la pandemia del #COVID19 el homenaje de los #Oscars In Memoriam toma mucha más fuerza y duele las pérdidas pic.twitter.com/bPObWmErDi — Januz Cinefilo (@CinefiloJanuz) April 26, 2021

