Estamos a solo unas horas de la ceremonia de los Premios Oscar 2021, la gala de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas que celebra lo mejor del cine. Y como muchos de los eventos de este año marcado por la pandemia, el evento se verá afectado por las medidas para combatir el COVID-19.

Es así que como muchas de las otras ceremonias de esta temporada de premios, el Oscar carecerá de la pompa y glamour de sus anteriores ediciones. Esto no significará que estará completamente ausente de ellas, y los organizadores de la gala anual más importante de Hollywood han prometido que esta servirá para mostrar los avances que se ha tenido para combatir el coronavirus.

“Estamos esperando combinar la seguridad con un espectáculo que se sienta como un vistazo a lo que va a ser posible cuando la mayoría de personas están vacunadas y las pruebas rápidas sean la norma”, afirmó a Variety Steven Soderbergh, quien junto a Jesse Collins y Sacey Sher sirven como productores de la gala. “Covid va a estar ahí, porque está en todos lados. Pero queremos ponerlo en su lugar y de alguna manera seguir adelante”

De tal manera, se mantendrán muchas de las tradiciones del Oscar, aunque modificadas por el contexto.

UNA ALFOMBRA ROJA DIFERENTE

Casi tan importante como la ceremonia del Oscar es la alfombra roja que lo precede, donde todos los asistentes a la gala, estrellas de cine, directores y demás, se presentan en sus mejores trajes.

Rooney Mara y Joaquin Phoenix llegando a la ceremonia número 92 de los Oscars (Foto: Valerie Macon para AFP)

Según informaron los productores de los Oscar, esta tradición continuará, aunque con presencia menor de la prensa.

“La abreviada alfombra roja incluirá tres fotógrafos y un número limitado de medios de prensa, incluyendo ABC News, KABC y E! Medios internacionales serán de Japón, Canadá, el Reino Unido, Alemania, Francia, Brasil, España, México y Australia. Habrá al menos siete pies (2,1 metros) entre los reporteros y los entrevistados”, indicó Variety.

EVENTOS CANCELADOS

Una tradición que no regresará este año será el almuerzo de los nominados al Oscar, celebrado usualmente un día antes de la ceremonia de entrega.

El evento, que sirve para que los nominados interactúen con mayor naturalidad entre ellos, usualmente culmina con una foto con todos los presentes.

El almuerzo del Oscar siempre ha servido como una oportunidad para que las estrellas interactúen. En la imagen Matt Damon (izquierda),y Barry Jenkins en la versión de este evento en 2017. (Foto: Danny Moloshok/AP)

UN NUEVO FORMATO

El formato de la ceremonia del Oscar también cambiará este año. Si bien la gala de los premios de la Academia comenzará a las 8 p.m. hora del este (7 p.m. en el Perú), esta estará posicionada entre dos especiales titulados “Into the Spotlight” y “After Dark”.

El primero, programado para las 6:30 p.m. E.T. (5:30 p.m. en el Perú), será un evento en el que se mostrará toda la previa a la ceremonia, además de que se presentarán los cinco temas nominados a Mejor canción original, contando con la actuación de artistas como Celeste, H.E.R., Leslie Odom, Jr., Laura Pausini, Daniel Pemberton, Molly Sandén y Diane Warren.

Después de la gala será “After Dark”, conducido por los actores Colman Domingo y Andrew Rannells, quienes ayudarán resaltando los momentos más importantes de la noche. Mientras tanto, el crítico de cine Elvis Mitchell entrevistará a algunos de los protagonistas de la gala.

LA CEREMONIA PRINCIPAL

En cuanto a la ceremonia principal, esta se llevará a cabo en la Union Station de Los Ángeles, una estación ferroviaria que permitirá a los asistentes 170 invitados el suficiente espacio para mantener distancia entre ellos como lo piden las medidas de prevención al COVID-19.

En comunicación con Variety, los productores del evento indicaron que no se espera que los participantes de la ceremonia utilicen máscaras cuando estén frente a las cámaras, pero que si se espera que las usen en otros momentos.

Union Station de Los Ángeles será el lugar donde se realizará la ceremonia del Oscar 2021. (Foto: Valerie Macon/AFP)

Adicionalmente, tras insistir que todos los nominados tendrán que asistir presencialmente para dar sus discursos en caso de una victoria, el Oscar ha decidido acomodarse a aquellos que no puedan realizar un acto presencial utilizando transmisiones vía satélite. “Podemos controlar la imagen, el sonido, e incorporarlo en el show con menos problemas”, indicó el productor Steven Soderbergh.

Lo que sí será como otros años es la falta de conductor en la ceremonia, práctica realizada desde el 2019. En cambio, los premios serán anunciados por varios presentadores entre los que se cuentan Angela Bassett, Halle Berry, Bong Joon Ho, Don Cheadle, Bryan Cranston, Laura Dern, Harrison Ford, Regina King, Marlee Matlin, Rita Moreno, Joaquin Phoenix, Brad Pitt, Reese Witherspoon, Renée Zellweger y Zendaya.

