Giuliana Rancic, presentadora de E! ha estado durante años en la alfombra roja de los Premios Oscar, conversando con las estrellas del séptimo arte. En esta entrevista detalla qué podemos esperar de Live From E!: OSCARS 2021 de este año y qué es lo que más anhela.

“Estoy emocionada de poder salir y entrevistar a todos los talentos increíbles en los Oscars de este año, además de estar acompañada por el presentador invitado especial Karamo Brown y los panelistas Nina Parker, el estilista de celebridades Brad Goreski, la editora de Rotten Tomatoes Jacqueline Coley y la corresponsal de estilo de E! Rassi. Estaremos en vivo desde Los Ángeles, CA en Union Station y Hollywood Roosevelt el domingo. Esta temporada de premios ha sido muy diferente. Habrá muchos momentos únicos y no puedo esperar para tener grandes conversaciones y ver los estilos de cada uno de los nominados y presentadores. Estamos orgullosos de ser parte de compartir esta experiencia híbrida con todos los nominados y nuestra audiencia este año”, refiere la conductora de TV italiana.

¿Cuál será el formato del Live From E! espectáculo de alfombra roja teniendo en cuenta las restricciones de Covid-19?

Estamos conectados con muchas de las estrellas de los Oscars, lo que nos permite tener conversaciones únicas, auténticas y entretenidas en persona y virtualmente desde Live From E!: Brunch to Live From E!: Oscars After Party. E! proporcionará a la audiencia de Latinoamérica una cobertura multiplataforma más amplia no sólo al aire en pantalla, sino también en medios digitales, móviles y sociales. Nuestros protocolos de producción implementados cumplen con las pautas de seguridad de NBCUniversal, las pautas de los CDC, junto con las órdenes estatales y locales. La salud y seguridad del elenco y el equipo, y de todos los asistentes, es nuestra gran prioridad.

¿Crees que las transmisiones de alfombra roja volverán a ser “normales”, con todos asistiendo en persona, en el futuro?

Esperamos entrevistar a muchos de los nominados y presentadores en vivo y en persona el domingo, algo que sabemos que los fanáticos están muy emocionados. La alfombra roja es un elemento básico en todas las principales entregas de premios. A menudo es el precursor de los eventos más importantes de la cultura pop en los que hay momentos en los que la noticia llega primero, y nuestro objetivo es continuar en el espacio de cubrir historias y compartir información de una forma nueva y diferente. Tengo la esperanza de que con el tiempo, a medida que evolucione la alfombra roja, volvamos a una forma de familiaridad.

¿Tiene alguna celebridad favorita que hayas extrañado en la alfombra roja durante la pandemia mundial?

Realmente he echado de menos ver a todos, y ha sido genial poder entrevistar a muchas celebridades en persona en las anteriores entregas de premios de este año, así que estoy feliz de reunirme con muchos más en la alfombra de Live from E!: Academy Awards.

¿Cómo crees que Covid-19 ha impactado en la industria de la moda para los premios de la alfombra roja?

El COVID ha cambiado muchos paisajes de muchas maneras, sin embargo, la creatividad y la inspiración siguen siendo fuertes, y hemos visto a muchas de nuestras celebridades favoritas continuar a la vanguardia de la moda.

¿Cuáles son las tendencias y los diseñadores que crees que dominarán la alfombra roja de los Premios de la Academia de este año?

Creo que las celebridades siempre traerán su propio estilo personal a la alfombra, y eso es lo que estoy deseando ver cuando se trata de moda. Durante nuestra cobertura del domingo, también tendremos acceso detrás de escena con estilistas y sus looks tanto de los nominados y presentadores, algo que me entusiasma.

¿Cuál ha sido la confesión más íntima que una celebridad ha compartido contigo en una alfombra roja; y cual ha sido la confesión mas divertida?

Habiendo tenido la suerte de estar en tantas alfombras rojas importantes durante las últimas dos décadas, es realmente difícil delimitar mis entrevistas favoritas. Con cada año y cada programa, hay tantos momentos y recuerdos increíbles que he creado y espero que este año no sea la excepción. En cuanto a un recuerdo personal detrás de escena, hay uno tonto que nunca olvidaré. Durante una pausa comercial, estábamos cambiando la batería de mi paquete de micrófonos cuando, de repente, ¡la cremallera de mi vestido se partió de nuestros dedos apresurados! Con sólo diez segundos para la televisión en vivo, intentamos cerrarlo con cinta adhesiva y, por supuesto, eso no funcionó, así que tuve que actuar rápido; y decidir si intentaba jugar y ocultar lo que sucedió o compartir la historia divertida con los espectadores y mostrarle lo que ocurrió, ¡con cinta y todo! Elegí el último de los dos y todos nos reímos mucho, al igual que Internet. Esos son los momentos que amo. En la televisión en vivo puede pasar cualquier cosa, y suele suceder.





Fuera de Live From E! ¿En qué otro proyecto estás trabajando actualmente?

Cuando no estoy en la alfombra roja, paso la mayor parte de mis días supervisando mi línea de cuidado de la piel Fountain of Truth Beauty, diseñando mi línea de ropa G de Giuliana en HSN y centrándome en el grupo de restaurantes RPM en Chicago y Washington, DC con mi socios increíbles. Tengo la suerte de trabajar principalmente desde casa, con mi esposo Bill, y puedo pasar cada momento libre con él y nuestro hijo Duke de 8 años. Es una vida ajetreada pero feliz, de hecho.

Giuliana Rancic, conductora y presentadora de TV italiana. (Foto: E! Entertainment)

Alfombra roja

Para los fanáticos de las alfombras rojas, E! Entertainment Latinoamérica trae la alfombra roja más esperada del año completamente en VIVO con todos los detalles fashionistas, confesiones más íntimas y todo lo que la audiencia necesita saber sobre sus estrellas favoritas del cine.

Premios Oscar 2021: ¿Cuándo se celebran?

La ceremonia en la que se elegirán las mejores películas de la temporada se realizará este domingo 25 de abril.

Los Ángeles, California, ha sido la ciudad escogida para uno de los eventos más importantes del mundo, que en esta ocasión no contará con una alfombra roja.

Tampoco habrá maestro de ceremonia, pero sí estarán presentes muchas celebridades para dar a conocer nominados y ganadores.

Premios Oscar 2021: ¿A qué hora se celebrará y en qué canal lo podré ver?

Los premios Oscar se celebrarán por la noche en América Latina. Aquí una guía con los horarios en diferentes sitios del mundo.

Costa Rica, Honduras, México y El Salvador : 6.00 p.m.

: 6.00 p.m. Perú, Colombia, Ecuador y Panamá : 7.00 p.m.

: 7.00 p.m. Bolivia, Paraguay y Puerto Rico : 8.00 p.m.

: 8.00 p.m. Estados Unidos : 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m.

: 8.00 p.m. (ET) / 5.00 p.m. Argentina, Brasil, Chile y Uruguay: 9.00 p.m.

Como siempre, el canal encargado de la transmisión será TNT.

TE PUEDE INTERESAR