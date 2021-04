En una reñida competencia, los Premios Oscar 2021 anunciaron a la cinta ganadora del mayor honor de la noche. Se trata de “Nomadland”, dirigida y producida por Chloé Zhao y producida también Frances McDormand, Peter Spears, Mollye Asher y Dan Janvey.

“Agradecemos a la Academia y a los brillantes otros nominados”, dijo Zhao, quien también se llevó el premio a Mejor directora en la gala. “Y agradecemos a todos los corazones y manos que se reunieron para hacer esta película”

“Queremos mostrar nuestra mayor gratitud a Linda May, Swankie, Bob Welles y la comunidad nómada. Todas las personas que conocimos en el camino”, agregó. “Gracias por enseñarnos el poder de la resiliencia y la esperanza, y por recordarnos cómo es la verdadera amabilidad”.

También tomó el centro de la atención Frances McDormand, quien se coronó también con el premio de Mejor actriz. En un breve discurso, reafirmó su amor por la experiencia en los cines.

“Por favor, miren nuestra película en la pantalla más grande posible. Y un día, muy, muy pronto, lleva a todos los que conoces a un cinema y, hombro a hombro en aquel espacio oscuro, mira cada película que ha sido presentada aquí esta noche”, afirmó la artista.

“Nomadland”, la favorita, se impuso ante películas como “The Father” de Florian Zeller, “Judas and the Black Messiah” de Shaka King, “Mank” de David Fincher, “Minari” de Lee Isaac Chung, “Promising Young Woman” de Emerald Fennell, “Sound of Metal” de Darius Marder y “The Trial of the Chicago 7” de Aaron Sorkin.

“Después de perderlo todo en la Gran Recesión, una mujer (Frances McDormand) se embarca en un viaje por el oeste estadounidense y vive como una nómada moderna haciendo uso de su furgoneta. En el camino, irá experimentando diversas sensaciones”, indica la sinopsis de la película.

