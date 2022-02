Los Premios Oscar 2022 revelan a sus nominados este martes 8 de febrero, casi dos meses de anticipación a la ceremonia del 27 de marzo. La 94 edición de los premios de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas busca a reconocer a las mejores producciones del último año, entre el 1 de marzo al pasado 31 de diciembre.

Las votaciones de los miembros de la Academia se llevaron a cabo desde el jueves 27 de enero hasta el último martes 1 de febrero. En ese sentido, el actor Leslie Jordan y la productora Tracee Ellis Ross tendrán la responsabilidad de presentar a los candidatos de 23 categorías que se enfrentarán por alzar la estatuilla de los Oscar, durante la transmisión de este 8 de febrero.

Hora para ver el anuncio

Los nominados para los Oscar 2022 serán revelados este martes 8 de febrero a partir de las 8:18 a.m. (hora del este), la misma hora en la que será transmitida en nuestro país.

Aquí una lista de la hora de comienzo de la gala en varios países de la región y el mundo:

Estados Unidos: 8:18 a.m. (hora del Este), 5:18 a.m. (tiempo del Pacífico)

8:18 a.m. (hora del Este), 5:18 a.m. (tiempo del Pacífico) Perú y Colombia: 8:18 a.m.

8:18 a.m. México: 7:18 a.m.

7:18 a.m. Venezuela: 9:18 a.m.

9:18 a.m. Chile y Argentina: 10:18 a.m.

10:18 a.m. España: 2:18 p.m.

¿Dónde ver el anuncio?

El anuncio de los ganadores podrá ser seguido en vivo a través de las redes sociales de la Academia como Facebook, Twitter y YouTube. Asimismo, la transmisión estará disponible en su página web oficial: oscars.com.

Más sobre el anuncio

Se ha conocido que este anuncio se realizará en dos bloques . Durante el primero se revelarán los candidatos de nueve categorías: Actor de reparto, Actriz de reparto, Cortometraje de animación, Diseño de vestuario, Cortometraje de acción real, Banda sonora original, Sonido, Guion adaptado y Guion original.

Tras una breve pausa, en el segundo bloque se conocerán las otras catorce categorías -y las más esperadas- : Actor protagonista, Actriz protagonista, Película de animación, Mejor película, Fotografía, Dirección, Largometraje documental, Cortometraje documental, Montaje, Película de habla no inglesa, Maquillaje y peluquería, Canción original, Diseño de producción y Efectos visuales.

Asimismo, la organización habría visto conveniente que la gala principal del evento cuente con un anfitrión. El primero desde la edición 90, realizada en 2018, según The Hollywood Reporter.

El camino hasta este momento cumbre de la carrera por el Oscar no ha sido fácil para los participantes. El pasado martes 21 de diciembre de 2021, la Academia publicó la lista de preseleccionadas en 10 categorías de los Oscar 2022, conocida también como ´shortlist´. Entre una de las más importantes estaba Mejor película internacional, donde estaba participando la representante peruana “Manco Cápac” del cineasta Henry Vallejo. Sin embargo, al igual que muchas otras candidatas, quedó fuera de la competencia.

Los pronósticos

Aunque el difícil predecir el comportamiento del jurado de los Oscar, la prensa especializada en premios ya tiene sus propios pronósticos. Aunque, primero hay que recordar que, debido a la pandemia del COVID-19, las reglas para que una película pueda ser nominada cambiaron un poco. Aquellos trabajos cinematográficos que fueron estrenados a través de plataformas de streaming exclusivamente, también tenían la misma posibilidad de postularse a los Oscar como aquellas cintas que sí se exhibieron en cines.

Desde The Hollywood Reporter, los diez probables nominados para Mejor película serían “Belfast”, “The Power of the Dog”, “Dune”, “West Side Story”, “Don’t Look Up”, “Licorice Pizza”, “CODA”, “Tick, Tick … Boom!”, “King Richard” y “Drive My Car”. Aunque, también se ha tomado en consideración que “The Lost Daughter” pueda dar la sorpresa y entrar a la lista.

"West Side Story" es una de las cintas favoritas para recibir su nominación por Mejor película. (Foto: 20th Century Films)

A pesar de su éxito en la taquilla a nivel mundial, películas como “Spiderman: No Way Home” y “Sin tiempo para morir” han presentado sus candidaturas a la mejor película, aunque sin mayor reconocimiento por parte del Gremio de Productores quienes no habrían considerado sus respectivas nominaciones. Se espera lo mismo por parte del resto de votantes de los Premios Oscar.

En tanto, para la categoría de Mejor director están estos cinco candidatos: Jane Campion por “The Power of the Dog”, Kenneth Branagh por “Belfast”, Denis Villeneuve por “Dune”, Steven Spielberg por “West Side Story” y Adam McKay por “Don’t Look Up”. Además, se incluye a Ryusuke Hamaguchi, quien podría ser una sorpresa por su trabajo con la cinta “Drive My Car”.

Esta es una de las estatuillas más disputadas. Tanto así que Los Angeles Times ya ha revelado las tentativas del Sindicato de Directores; quienes habrían nominado a Branagh, Campion, Spielberg, Villeneuve y Paul Thomas Anderson de “Licorice Pizza”. Aunque, también precisan que la rama de directores pocas veces coincide en la decisión de la DGA (Directors Guild of America) y los nominados podrían variar.

Entrando a la categoría de Mejor actor del año, tenemos a Andrew Garfield (“Tick, Tick … Boom!”), Will Smith (“King Richard”), Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog”), Leonardo DiCaprio (“Don’t Look Up”) y Jude Hill (“Belfast”).

Esta competencia específica es curiosa. Desde hace 15 años, Smith no ha recibido una nominación al Oscar, pero el trabajo hecho en “Rey Richard” ha sido reconocido. Mientras que, Cumberbatch es el protagonista de la película más premiada de la temporada. Por el lado de Leonardo DiCaprio es necesario puntualizar que el Sindicato de Actores (SAG) no mencionó a ninguno de los actores de “Don’t Look Up”. Tal vez -según The New York Times- porque es una cinta llena de estrellas.

Andrew Garfield interpreta a Jonathan Larson en “Tick, Tick... Boom!”, y es favorito para llevarse una nominación por Mejor actor. (Foto: Netflix)

Por otro lado, Lady Gaga (“House of Gucci”), Nicole Kidman (“Being the Ricardos”), Olivia Colman (“The Lost Daughter”), Penélope Cruz (“Parallel Mothers”) y Emilia Jones (“CODA”) serían las intérpretes que competirían en la categoría de Mejor actriz para esta edición de los Oscar.

Aunque, Kristen Stewart podría ser la sorpresa por su papel en “Spencer” y recibiría su primera nominación en los premios de la Academia a sus 31 años; a pesar de no haber sido tomada en consideración por el SAG.

Por último, Mejor película internacional es otra de las categorías más peleadas de los premios. Para la revista Variety, “Drive My Car” (Japón), “Huir” (Dinamarca), “La mano de Dios” (Italia), “Un héroe” (Irán) y “La peor persona del mundo” (Noruega) serían las cintas que tienen más posibilidades de lograr una nominación en la nueva edición de los Oscar. Otras dos películas que también tendrían una oportunidad de entrar a la lista serían “Compartimento No. 6″ (Finlandia) y “Cordero” (Islandia).

Especificaciones de la gala

El evento principal de los Oscar 2022 se llevará a cabo el domingo 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Estados Unidos. La transmisión tuvo que ser retrasada de su fecha habitual, que suele realizarse a finales de febrero o principios de marzo.

La 94 edición de los Premios Oscar se realizará en el Dolby Theatre de Los Ángeles. (Foto: AFP)

Esto se debe a que la organización quiere evitar conflictos por coincidir con la emisión de las pruebas de los Juegos Olímpicos de Invierno que se llevarán a cabo en la ciudad de Pekín, China durante febrero.

Cabe resaltar que, en 2021, la transmisión de los Premios Oscar se realizó desde distintos escenarios alrededor del mundo; con la finalidad de evitar el traslado de aquellos invitados que no residen en Estados Unidos. Aún no se conoce si esta dinámica también se implementará en esta edición.

Otro de los momentos cumbre de esta próxima gala de los Oscar es la alfombra roja. El año pasado, los nominados siguieron el ´dress code´ que resaltaba el glamour ante lo casual. Por ello, este 2022 no deberá ser la excepción y los invitados buscarán impresionar durante su paso.

