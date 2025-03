La actriz de origen dominicano Zoe Saldaña reivindicó el orgullo sus raíces latinoamericanas recordando a su abuela, quien migró a Estados Unidos en 1961 en busca de una mejor vida, durante su discurso como ganadora del Oscar a mejor actriz de reparto por “Emilia Pérez”.

“Mi abuela llegó a este país en 1961. Soy una orgullosa hija de inmigrantes con sueños y dignidad y manos trabajadoras, y soy la primera latina de origen dominicano en recibir un trofeo de la Academia por cantar y hablar en español y espero no ser la última”, dijo Saldaña, poniéndose la mano en el corazón y llorando de emoción durante su discurso de agradecimiento.

La actriz quiso dedicar el premio su abuela, de nombre Dolores Argentina Cesse, fallecida hace casi seis años.

Saldaña, sorprendida al oír su nombre, subió al escenario y sus primeras palabras fueron en español: “¡Mami, Mami!”, tras lo que añadió en inglés: “Mi madre está aquí”.

“Gracias a la Academia por reconocer el heroísmo silencioso y el poder de una mujer como Rita”, en referencia a su papel como abogada en la película. Además, agradeció el apoyo de su familia. “Todo lo valiente, escandaloso y bueno que he hecho en mi vida es gracias a ustedes”.

El mensaje de Saldaña coincide con un momento de tensión política con la llegada al poder de Donald Trump a la Casa Blanca, quien ha prometido la mayor deportación de latinoamericanos de la historia en suelo estadounidense.

La actriz se enfrentaba en esta contienda a Ariana Grande (‘Wicked’), Felicity Jones (‘The Brutalist’), Monica Barbaro (‘A Complete Unknown’) e Isabella Rossellini (‘Conclave’).

Saldaña ya había sido premiada en los Globos de Oro el pasado enero y se alzó con un BAFTA a mejor actriz de reparto. Además, logró el reconocimiento del Sindicato de Actores de Hollywood (SAG Awards) y el de la crítica especializada (Critics Choice), sobreviviendo así a la vorágine de ‘Emilia Pérez’.

La actriz Zoe Saldaña se mostró contenta tras conquistar su primer Oscar por "Emilia Pérez". (Foto: Michael Tran / AFP) / MICHAEL TRAN

Dirigida por el francés Jacques Audiard, Saldaña interpreta a una abogada un tanto hastiada de su trabajo, que recibe una jugosa oferta por parte de ‘Manitas’, líder de un cártel mexicano: ayudarle a fingir su muerte y empezar a vivir su auténtico yo.

En un combinado de suspense, comedia y drama, la película se ampara en números musicales para abordar temas con tinte social, como el activismo trans, los feminicidios, el narcotráfico, la corrupción y los desaparecidos en México.

Saldaña es la única actriz que ha protagonizado cuatro películas que han recaudado más de 2.000 millones de dólares: ‘Avatar’ (2009), ‘Avatar: The Way of Water’ (2022), ‘Avengers: Endgame’ (2019) y ‘Avengers: Infinity War’ (2018).

Con información de EFE

