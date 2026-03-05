El cineasta brasileño Kleber Mendonça Filho, cuya obra ‘O Agente Secreto’ (‘El agente secreto’) compite en las principales categorías de los próximos premios Óscar, lanzó una advertencia contra la interpretación nostálgica de los regímenes autoritarios.

Así, en declaraciones para la agencia EFE, el director enfatizó que, pese a la estética visual de su filme, el pasado dictatorial de Brasil no debe ser visto como un refugio idealizado.

Wagner Moura interpreta a Marcelo, un profesor viudo que intenta huir de Brasil con su hijo durante la dictadura militar | Foto: Difusión

“La nostalgia es a menudo el anhelo, o incluso el pensamiento de que las cosas eran mucho mejores en el pasado. Y yo no me suscribo realmente a esa idea”, afirmó Mendonça Filho.

En ese sentido, el cineasta compartió una anécdota que le hizo reír. “[En Internet] le dieron cuatro estrellas y escribieron ‘ojalá pudiera vivir en el Brasil de los 70’. Pensé: ‘¿Por qué no? Tal vez la programación de cine era mejor’”, bromeó aunque dejó en claro: “Pero no es realmente lo que tenía en mente”.

Tras su estreno hace apenas cuatro meses, la película protagonizada por Wagner Moura ha trascendido las salas de cine para convertirse en un estandarte cultural, llegando incluso a los carnavales de Brasil con figuras gigantes de sus protagonistas.

De ese modo, el filme llega a la gala de la Academia con nominaciones a Mejor película, Mejor película internacional, Mejor actor y Mejor casting. Este éxito se suma a una racha ganadora que ya incluye el Globo de Oro y el Premio Spirit de Cine Independiente.

Mendonça Filho también destacó la salud de la industria cinematográfica de su país, impulsada por sistemas de financiamiento público que han permitido hitos recientes como el éxito de ‘Ainda Estou Aqui’ de Walter Salles.

*Con información de EFE

