Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La gala de los Premios Óscar 2026 combinó espectáculo, política y récords históricos. La noche terminó dominada por One Battle After Another, que se llevó los premios principales y marcó el ritmo de una ceremonia llena de momentos inesperados. FOTO DE DON EMMERT PARA AFP
La gala de los Premios Óscar 2026 combinó espectáculo, política y récords históricos. La noche terminó dominada por One Battle After Another, que se llevó los premios principales y marcó el ritmo de una ceremonia llena de momentos inesperados. FOTO DE DON EMMERT PARA AFP
/ DON EMMERT
Por Ángel Navarro Quevedo

Una ola de niños persigue a Conan O’Brien. El presentador, por segundo año consecutivo en los Premios Óscar 2026, corre con un maquillaje exagerado por distintas escenas de las películas nominadas hasta llegar al Dolby Theatre. Allí empieza la noche de los premios donde se celebran las producciones que marcaron la última temporada de cine, no sin antes recordar —con uno de esos chistes que se dicen riendo y se escuchan pensando— que la gala podría volverse política.

VIDEO RECOMENDADO

Foto y video: América TV
TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.