Una ola de niños persigue a Conan O’Brien. El presentador, por segundo año consecutivo en los Premios Óscar 2026, corre con un maquillaje exagerado por distintas escenas de las películas nominadas hasta llegar al Dolby Theatre. Allí empieza la noche de los premios donde se celebran las producciones que marcaron la última temporada de cine, no sin antes recordar —con uno de esos chistes que se dicen riendo y se escuchan pensando— que la gala podría volverse política.

Los primeros premios llegan rápido, como manda la televisión. Amy Madigan gana el Óscar a mejor actriz de reparto por Weapons y su discurso deja un dato curioso: han pasado cuarenta años desde su última nominación. En la temporada de premios ha viajado sola a muchas ceremonias y lo menciona con humor. En el mismo tramo inicial aparecen otros títulos que marcarán la noche. Frankenstein, dirigida por Guillermo del Toro, gana los premios a mejor vestuario y mejor maquillaje y peluquería, dos categorías que suelen anticipar el peso visual de las superproducciones.

En la animación no hay demasiadas sorpresas. Las guerreras K-Pop, convertida en un fenómeno de audiencia global en plataformas, gana el Óscar a mejor película animada. Más tarde, su tema principal, “Golden”, también se lleva el premio a mejor canción original después de ser interpretado en el escenario con un público iluminado por pulseras que cambian de color al ritmo de la música. Pero la historia central de la noche empieza a construirse alrededor de una sola película.

Sinners fue una de las películas más premiadas de la noche. El filme le dio a Michael B. Jordan el Óscar a mejor actor y sumó además el premio a mejor banda sonora.

Un premio tras otro

El primer indicio aparece con un premio histórico: el nuevo Óscar a mejor reparto, categoría que debuta este año. Lo gana “One Battle After Another”, dirigida por Paul Thomas Anderson. Desde ese momento el nombre de la película empieza a repetirse con frecuencia durante la ceremonia.

Sean Penn obtiene el Óscar a mejor actor de reparto por el mismo filme, aunque su victoria tiene un detalle peculiar: el actor no está presente. Durante la gala se informa que ha viajado a Europa con la intención de llegar a Ucrania. No es la primera vez que se ausenta de ceremonias importantes; en el pasado también faltó a los BAFTA y a los premios del Sindicato de Actores.

El siguiente reconocimiento importante también va para Anderson. Gana el Óscar a mejor guion adaptado, el primero de su carrera después de once nominaciones. En su discurso dice que la película es una forma de pedir disculpas a la generación de sus hijos por el mundo que heredarán.

La versión de Frankenstein destacó en las categorías técnicas de los Óscar 2026. La película dirigida por Guillermo del Toro ganó los premios a mejor vestuario y mejor maquillaje y peluquería.

Gala memorable

La política aparece explícitamente cuando Javier Bardem sube al escenario para presentar el premio a mejor película internacional y dice: “No a la guerra. Palestina libre”. Es el único mensaje directo sobre el conflicto durante la ceremonia. El galardón termina en manos de “Valor sentimental”, del director noruego Joachim Trier, que consigue el primer Óscar de la historia para Noruega en esa categoría.

Entre los premios técnicos también hay hitos. “Los pecadores” obtiene dos estatuillas importantes: Ludwig Göransson gana mejor banda sonora y Autumn Durald Arkapaw se convierte en la primera mujer en ganar el Óscar a mejor fotografía. En el apartado documental, la sorpresa llega con “Mr. Nobody contra Putin”, que sigue a un profesor ruso que decide filmar la propaganda de guerra que llega a su escuela.

El tramo final confirma la tendencia de la noche. Michael B. Jordan gana el Óscar a mejor actor por “Sinners” y Jessie Buckley obtiene el de mejor actriz por “Hamnet”. Paul Thomas Anderson recibe el premio a mejor director y, minutos después, Nicole Kidman y Ewan McGregor anuncian que “One Battle After Another” gana el Óscar a mejor película, cerrando una ceremonia marcada por el dominio de un solo título.

F1 fue una de las producciones más comentadas de la temporada. Ambientada en el mundo de la Fórmula 1, la película figuró entre los títulos que marcaron la conversación en la carrera hacia los Óscar. / Dave Benett

Mirando hacia el futuro

El final de la gala también deja una mirada hacia adelante. En 2028, la Academia de Hollywood celebrará los cien años de los Premios Óscar, una fecha simbólica para una industria que ha cambiado tantas veces como las películas que premia, y que sigue buscando cómo mantenerse relevante frente a nuevas audiencias.

Un año después llegará otro cambio mayor. A partir de 2029, la ceremonia se transmitirá en formato digital a través de YouTube, una decisión que marca el paso definitivo hacia el streaming. El espectáculo que nació en la radio y creció en la televisión se prepara ahora para otra transformación.