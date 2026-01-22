Premios Oscar 2026: Emma Stone, Jessica Buckley y Rose Byrne competirán en la categoría Mejor actriz

Este jueves 22 de enero, la Academia dio a conocer la lista de nominados a los Premios Oscar 2026 en todas sus categorías, siendo una de las más destacadas el apartado a Mejor actriz. En esta edición, las actrices llegan con grandes aspiraciones y un gran respaldo de parte de la crítica.

En una ceremonia transmitida en redes sociales, los actores Danielle Brooks y Lewis Pullman revelaron la lista oficial de las nominadas que buscarán alzarse con la estatuilla dorada el próximo 15 de marzo de 2026 en Los Ángeles.

¿Qué actrices fueron nominadas al Oscar?

Emma Stone (‘Bugonia’), Jessie Buckley (‘Hamnet’), Rose Byrne (‘If I had Legs I’d Kick You’), Kate Hudson (‘Sung Sung Blue’) y Renate Reinsve (‘Sentimental Value’) recibieron este jueves una nominación al Oscar a Mejor actriz.

Estos son los nominados a Mejor actriz en los premios Oscar 2026. (Foto: Captura de video)

Cabe recordar que en la reciente gala de los Globos de Oro 2026, Jessie Buckley ganó como Mejor Actriz en Película - Drama por “Hamnet”, y Rose Byrne ganó como Mejor actriz en Comedia o Musical por “If I had Legs I’d Kick You”.

¿Cuándo y dónde serán los Oscar 2026?

La 98 edición de los Oscar se celebrará el próximo domingo 15 de marzo de 2026 en el emblemático Dolby Theater de Ovation Hollywood, en Los Ángeles, California, lugar que hasta el momento ha albergado los momentos más icónicos del cine contemporáneo.

Esta es la fecha confirmada en la que se dará la lista de nominados a los Premios Oscar 2026. (Foto: Gemini)

En esta edición se entregarán premios en 24 categorías. Según las reglas de la Academia, cada una de ellas contará con cinco nominados, con la notable excepción de Mejor Película, categoría que mantiene sus 10 espacios para enmarcar la diversidad de propuestas cinematográficas.