Emma Stone, Jessica Buckley y Rose Byrne competirán en la categoría Mejor actriz de los Premios Oscar 2026. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

Este jueves 22 de enero, la Academia dio a conocer la lista de nominados a los Premios Oscar 2026 en todas sus categorías, siendo una de las más destacadas el apartado a Mejor actriz. En esta edición, las actrices llegan con grandes aspiraciones y un gran respaldo de parte de la crítica.

Premios Oscar 2026: Emma Stone, Jessica Buckley y Rose Byrne competirán en la categoría Mejor actriz

