A pocas horas de la 98.° edición de los Premios de la Academia, que se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, el principal galardón pondrá fin a dos décadas de transformaciones en la narrativa cinematográfica, desde los dramas históricos hasta el cine independiente.
A pocas horas de la 98.° edición de los Premios de la Academia, que se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, el principal galardón pondrá fin a dos décadas de transformaciones en la narrativa cinematográfica, desde los dramas históricos hasta el cine independiente.
Este año, la competencia por la estatuilla dorada se define entre “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Una batalla tras otra”, “El agente secreto”, “Valor sentimental”, “Pecadores” y “Sueños de trenes”.
De esas diez producciones, quien resulte vencedora sucederá a “Anora”, la cinta de Sean Baker que se coronó en la ceremonia de 2025, llevándose el Oscar.
La lista de las últimas 20 ganadoras refleja una apertura gradual de la Academia hacia diversos géneros y cinematografías internacionales, destacando hitos como la surcoreana “Parásitos” en 2020 o el triunfo de la ciencia ficción con “Todo en todas partes al mismo tiempo” en 2023.
A continuación, el registro histórico de las producciones que han obtenido el Óscar a la Mejor Película desde 2006:
2025:Anora
2024:Oppenheimer
2023:Todo en todas partes al mismo tiempo
2022:CODA
2021:Nomadland
2020:Parásitos
2019:Green Book. Una amistad sin fronteras
2018:La forma del agua
2017:Luz de luna
2016:En primera plana
2015:Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)
La ceremonia, conducida por Connan O’Brien, se celebrará este domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby, siendo transmitida a millones de espectadores por ABC y plataformas de streaming. En Perú, podrá seguirse en HBO y TNT a partir de las 4:55 p. m.
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