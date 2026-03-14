A pocas horas de la 98.° edición de los Premios de la Academia, que se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, el principal galardón pondrá fin a dos décadas de transformaciones en la narrativa cinematográfica, desde los dramas históricos hasta el cine independiente.

Este año, la competencia por la estatuilla dorada se define entre “Bugonia”, “F1”, “Frankenstein”, “Hamnet”, “Marty Supreme”, “Una batalla tras otra”, “El agente secreto”, “Valor sentimental”, “Pecadores” y “Sueños de trenes”.

De esas diez producciones, quien resulte vencedora sucederá a “Anora”, la cinta de Sean Baker que se coronó en la ceremonia de 2025, llevándose el Oscar.

En Perú, la ceremonia de los Oscars podrá seguirse en HBO y TNT a partir de las 4:55 p. m. | (Foto: Emmanuel Dunand / AFP)

Dos décadas de historia en la pantalla

La lista de las últimas 20 ganadoras refleja una apertura gradual de la Academia hacia diversos géneros y cinematografías internacionales, destacando hitos como la surcoreana “Parásitos” en 2020 o el triunfo de la ciencia ficción con “Todo en todas partes al mismo tiempo” en 2023.

A continuación, el registro histórico de las producciones que han obtenido el Óscar a la Mejor Película desde 2006:

2025: Anora

2024: Oppenheimer

2023: Todo en todas partes al mismo tiempo

2022: CODA

2021: Nomadland

2020: Parásitos

2019: Green Book. Una amistad sin fronteras

2018: La forma del agua

2017: Luz de luna

2016: En primera plana

2015: Birdman (o la inesperada virtud de la ignorancia)

2014: 12 años de esclavitud

2013: Argo

2012: El artista

2011: El discurso del rey

2010: Zona de miedo

2009: Quisiera ser millonario

2008: Sin lugar para los débiles

2007: Los infiltrados

2006: Alto impacto

¿Cómo ver los premios Oscar desde Perú?

La ceremonia, conducida por Connan O’Brien, se celebrará este domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby, siendo transmitida a millones de espectadores por ABC y plataformas de streaming. En Perú, podrá seguirse en HBO y TNT a partir de las 4:55 p. m.

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