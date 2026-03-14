Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer en la película "Oppenheimer" | (Foto: Universal Pictures)
Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer en la película "Oppenheimer" | (Foto: Universal Pictures)
Por Redacción EC

A pocas horas de la 98.° edición de los Premios de la Academia, que se celebrará el 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, el principal galardón pondrá fin a dos décadas de transformaciones en la narrativa cinematográfica, desde los dramas históricos hasta el cine independiente.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.