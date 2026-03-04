A sus 55 años, Ethan Hawke vuelve a competir por el Óscar, esta vez en la categoría de Mejor actor protagonista por su interpretación de Lorenz Hart en Blue Moon. La nominación marca su regreso a la carrera principal de la Academia 25 años después de su primera candidatura.

En 2001, Hawke fue nominado como actor de reparto por Training Day, thriller policial que protagonizó junto a Denzel Washington. En aquella edición, el premio fue para Jim Broadbent por Iris. “Sabía lo afortunado que era de estar allí y de poder participar en todo este evento con Denzel. Es uno de los mejores actores que jamás haya existido” , recordó el intérprete en una entrevista concedida a la revista People.

Hoy, el escenario es distinto. Si entonces era el más joven de su categoría, ahora es el de mayor edad. “Siento como si ‘Training Day’ se hubiera estrenado hace seis años; es difícil no pensar en toda una vida dedicada a esto” , confesó al reflexionar sobre el paso del tiempo y su evolución en Hollywood.

Una alianza creativa de tres décadas

“Blue Moon” representa la novena colaboración entre Hawke y Richard Linklater, una sociedad artística que se remonta a los años noventa y que ha dejado títulos emblemáticos como Before Sunrise y Boyhood. A lo largo de los años, esa alianza le ha valido también nominaciones como guionista.

“Llevamos 30 años impulsándonos y exigiéndonos mutuamente” , señaló Hawke sobre su vínculo profesional con el director. Pese a la experiencia acumulada, asegura que enfrenta este nuevo reconocimiento con la misma actitud que en sus inicios: “Disfruté cada segundo entonces y estoy intentando hacer lo mismo ahora” .

En la categoría de Mejor actor protagonista, Hawke compite con nombres como Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan y Wagner Moura, en una de las contiendas más reñidas de la edición 2026.

La ceremonia de los Oscar se celebrará el 15 de marzo en Los Ángeles, en una gala que vuelve a situar al protagonista de Dead Poets Society y The Black Phone entre los nombres centrales del cine contemporáneo.

