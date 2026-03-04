Resumen

El actor estadounidense Ethan Hawke habla en un panel sobre su carrera durante el Miami Film Festival GEMS en Miami (Estados Unidos). (Foto: EFE/ Giorgio Viera)
Por Redacción EC

A sus 55 años, Ethan Hawke vuelve a competir por el Óscar, esta vez en la categoría de Mejor actor protagonista por su interpretación de Lorenz Hart en Blue Moon. La nominación marca su regreso a la carrera principal de la Academia 25 años después de su primera candidatura.

