La 98.° edición de los Premios Oscar, que se celebrará este 15 de marzo, se perfila como una de las más impredecibles de la última década, marcada por récords técnicos y una división de criterios entre los sindicatos que mantiene abierta la competencia en las categorías principales.

“Este año parece ser más emocionante en términos de lo que comúnmente se llama una carrera”, señaló a la agencia EFE Pete Hammond, principal crítico de cine de Deadline.

Y es que, la incertidumbre responde a un fenómeno poco habitual. Los Globos de Oro, los Critics Choice y los BAFTA otorgaron sus máximos honores a producciones distintas, fragmentando el favoritismo que suele consolidarse en la recta final.

La gran protagonista de la temporada es Sinners, que llega a la ceremonia como la producción más nominada del año. (Foto: Warner Bros.)

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El duelo de titanes: Sinners vs. One Battle After Another

La cinta ‘Sinners’, dirigida por Ryan Coogler, hizo historia antes de la ceremonia al obtener 16 nominaciones, el mayor número registrado por una sola película en la historia de los Oscar.

Sin embargo, su camino a la estatuilla de Mejor Película no está asegurado. Su principal rival, ‘One Battle After Another’ de Paul Thomas Anderson, llega con 13 candidaturas y un respaldo crítico inicial sólido.

Aunque la obra de Anderson dominó los Globos de Oro y los BAFTA, el panorama cambió drásticamente tras los premios del Sindicato de Actores (SAG), donde el elenco de ‘Sinners’ se alzó con el triunfo.

“Creo que nunca había visto una cinta que tuviera una racha así: ganar prácticamente todo durante el año y luego llegar hasta los SAG y, de repente, perder”, explicó Hammond respecto al cambio de narrativa a favor de la película de Coogler.

Leonardo DiCaprio protagoniza "One Battle After Another" (Una batalla tras otra) y fue nominado a mejor actor.

Categorías de actuación y dirección

En el apartado de dirección, Paul Thomas Anderson parte como favorito tras ganar el premio del Sindicato de Directores (DGA). Sin embargo, Ryan Coogler se mantiene en la expectativa de convertirse en el primer cineasta negro en recibir este galardón.

En las categorías interpretativas, la única certeza parece ser Jessie Buckley, nominada por el drama ‘Hamnet’. “No hay ningún indicio que haya recibido de que ella no se llevará un Óscar. Es la única en las categorías de actuación por la que apostaría sin dudar”, sentenció el analista de Deadline.

Wagner Moura protagonizó 'El agente secreto'

Por el contrario, la categoría de Mejor Actor presenta una división grande. Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), quien lideró la temporada temprana, ha perdido impulso frente a Michael B. Jordan (‘Sinners’), ganador del SAG.

La terna se completa con nombres de peso como Leonardo DiCaprio y el brasileño Wagner Moura, este último ganando tracción en los últimos días.

¿Cómo ver los premios Oscar desde Perú?

La ceremonia, conducida por Connan O’Brien, se celebrará este domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby, siendo transmitida a millones de espectadores por ABC y plataformas de streaming. En Perú, podrá seguirse en HBO y TNT a partir de las 4:55 p. m.

*Con información de EFE

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