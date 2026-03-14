Resumen

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La ceremonia, conducida por Connan O’Brien, se celebrará este domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby, siendo transmitida a millones de espectadores por ABC y plataformas de streaming. En Perú, podrá seguirse en HBO y TNT a partir de las 4:55 p. m. | (Foto: AFP)
La ceremonia, conducida por Connan O’Brien, se celebrará este domingo 15 de marzo en el Teatro Dolby, siendo transmitida a millones de espectadores por ABC y plataformas de streaming. En Perú, podrá seguirse en HBO y TNT a partir de las 4:55 p. m. | (Foto: AFP)
Por Redacción EC

La 98.° edición de los Premios Oscar, que se celebrará este 15 de marzo, se perfila como una de las más impredecibles de la última década, marcada por récords técnicos y una división de criterios entre los sindicatos que mantiene abierta la competencia en las categorías principales.

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