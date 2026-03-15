La edición 98 de los Premios Oscar se celebró este domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre, donde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premió a las mejores producciones del cine estrenadas durante el último año.
La ceremonia, conducida por Conan O’Brien, reunió a actores, directores y productores en una gala marcada por la alfombra roja y los discursos de agradecimiento. Este año, películas como [xxxx], [xxxx], [xxxx] fueron los grandes granadores, siendo los más premiados de esta temporada.
A continuación, la lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2026, incluyendo las categorías principales como Mejor película, dirección, actuaciones y las 24 categorías categorías que integran la premiación de este año.
Lista de ganadores
Mejor película
The Secret Agent (El agente secreto)
Marty Supreme
F1
Frankenstein
One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
Bugonia
Train Dreams (Sueños de Trenes)
Sinners (Pecadores)
Hamnet
Sentimental Value (Valor Sentimental)
Mejor actor
Timothée Chalamet, Marty Supreme
Leonardo DiCaprio, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
Ethan Hawke, Blue Moon
Michael B. Jordan, Sinners (Pecadores)
Wagner Moura, The Secret Agent (El agente secreto)
Mejor actriz
Jessie Buckley, Hamnet
Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You (Si pudiera, te patearía)
Kate Hudson, Song Sung Blue (Sueño inquebrantable)
Renate Reinsve, Sentimental Value (Valor Sentimental)
Emma Stone, Bugonia
Mejor película extranjera
Brazil, The Secret Agent (El agente secreto)
France, It Was Just an Accident
Norway, Sentimental Value (Valor Sentimental)
Spain, Sirât
Tunisia, The Voice of Hind Rajab
Mejor actor de reparto
Benicio del Toro, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
Jacob Elordi, Frankenstein
Delroy Lindo, Sinners (Pecadores)
Sean Penn, One Battle After Another (Una batalla tras de otra) (GANADOR)
Stellan Skarsgård, Sentimental Value (Valor sentimental)
Mejor actriz de reparto
Elle Fanning, Sentimental Value (Valor sentimental)
Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value (Valor sentimental)
Amy Madigan, Weapons (Armas) (GANADORA)
Wunmi Mosaku, Sinners (Pecadores)
Teyana Taylor, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
Mejor corto animado
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls (GANADORA)
Retirement Plan
The Three Sisters
Mejor película animada
Arco
Elio
KPop Demon Hunters (GANADORA)
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Mejor corto Live-Action (EMPATE)
Butcher’s Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen’s Period Drama
The Singers (GANADORA)
Two People Exchanging Saliva (GANADORA)
Mejor director
Paul Thomas Anderson, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
Ryan Coogler, Sinners (Pecadores)
Josh Safdie, Marty Supreme
Joachim Trier, Sentimental Value (Valor sentimental)
Chloé Zhao, Hamnet
Mejor documental
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Mejor cinematografía
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle after Another (Una batalla tras de otra)
Sinners (Pecadores)
Train Dreams (Sueños de Trenes)
Mejor guion original
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value (Valor sentimental)
Sinners (Pecadores) (GANADOR)
Mejor canción original
“Dear Me” from Diane Warren: Relentless
“Golden” from KPop Demon Hunters
“I Lied to You” from Sinners
“Sweet Dreams of Joy” from Viva Verdi!
“Train Dreams” from Train Dreams
Mejores efectos visuales
Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y Ceniza)
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners (Pecadores)
Mejor corto documental
All the Empty Rooms
Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Mejor peluquería y maquillaje
Frankenstein (GANADORA)
Kokuho
Sinners (Pecadores)
The Smashing Machine (La máquina)
The Ugly Stepsister (La hermanastra fea)
Mejor composición original
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle after Another (Una batalla tras de otra)
Sinners (Pecadores)
Mejor guion adaptado
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another (Una batalla tras de otra) (GANADOR)
Train Dreams (Sueños de trenes)
Mejor diseño de vestuario
Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y Ceniza)
Frankenstein (GANADORA)
Hamnet
Marty Supreme
Sinners (Pecadores)
Mejor edición
F1
Marty Supreme
One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
Sentimental Value (Valor sentimental)
Sinners (Pecadores)
Mejor diseño de producción
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another (Una batalla tras de otra)
Sinners (Pecadores)
Mejor mezcla de sonido
F1
Frankenstein
One Battle after Another (Una batalla tras de otra)
Sinners (Pecadores)
Sirât
Mejor Casting
Hamnet
Marty Supreme
One Battle after Another (Una batalla tras de otra) - Cassandra Kulukundis (GANADORA)