La edición 98 de los Premios Oscar se celebró este domingo 15 de marzo de 2026 en el Dolby Theatre, donde la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premió a las mejores producciones del cine estrenadas durante el último año.

La ceremonia, conducida por Conan O'Brien, reunió a actores, directores y productores en una gala marcada por la alfombra roja y los discursos de agradecimiento.

A continuación, la lista completa de ganadores de los Premios Oscar 2026, incluyendo las categorías principales como Mejor película, dirección, actuaciones y las 24 categorías categorías que integran la premiación de este año.

La alfombra roja reunió a actores, directores y celebridades internacionales, mientras la transmisión de TNT y HBO Max permitió seguir la ceremonia en Latinoamérica en tiempo real. (Foto: Difusión) / TIMOTHY A. CLARY

Lista de ganadores

Mejor película

The Secret Agent (El agente secreto)

Marty Supreme

F1

Frankenstein

One Battle After Another (Una batalla tras de otra)

Bugonia

Train Dreams (Sueños de Trenes)

Sinners (Pecadores)

Hamnet

Sentimental Value (Valor Sentimental)

Mejor actor

Timothée Chalamet, Marty Supreme

Leonardo DiCaprio, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)

Ethan Hawke, Blue Moon

Michael B. Jordan, Sinners (Pecadores)

Wagner Moura, The Secret Agent (El agente secreto)

Mejor actriz

Jessie Buckley, Hamnet

Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You (Si pudiera, te patearía)

Kate Hudson, Song Sung Blue (Sueño inquebrantable)

Renate Reinsve, Sentimental Value (Valor Sentimental)

Emma Stone, Bugonia

Mejor película extranjera

Brazil, The Secret Agent (El agente secreto)

France, It Was Just an Accident

Norway, Sentimental Value (Valor Sentimental)

Spain, Sirât

Tunisia, The Voice of Hind Rajab

Mejor actor de reparto

Benicio del Toro, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)

Jacob Elordi, Frankenstein

Delroy Lindo, Sinners (Pecadores)

Sean Penn, One Battle After Another (Una batalla tras de otra) (GANADOR)

Stellan Skarsgård, Sentimental Value (Valor sentimental)

Mejor actriz de reparto

Elle Fanning, Sentimental Value (Valor sentimental)

Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value (Valor sentimental)

Amy Madigan, Weapons (Armas) (GANADORA)

Wunmi Mosaku, Sinners (Pecadores)

Teyana Taylor, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)

Mejor corto animado

Butterfly

Forevergreen

The Girl Who Cried Pearls (GANADORA)

Retirement Plan

The Three Sisters

Mejor película animada

Arco

Elio

KPop Demon Hunters (GANADORA)

Little Amélie or the Character of Rain

Zootopia 2

Mejor corto Live-Action (EMPATE)

Butcher’s Stain

A Friend of Dorothy

Jane Austen’s Period Drama

The Singers (GANADORA)

Two People Exchanging Saliva (GANADORA)

Mejor director

Paul Thomas Anderson, One Battle After Another (Una batalla tras de otra)

Ryan Coogler, Sinners (Pecadores)

Josh Safdie, Marty Supreme

Joachim Trier, Sentimental Value (Valor sentimental)

Chloé Zhao, Hamnet

Mejor documental

The Alabama Solution

Come See Me in the Good Light

Cutting Through Rocks

Mr. Nobody Against Putin

The Perfect Neighbor

Mejor cinematografía

Frankenstein

Marty Supreme

One Battle after Another (Una batalla tras de otra)

Sinners (Pecadores)

Train Dreams (Sueños de Trenes)

Mejor guion original

Blue Moon

It Was Just an Accident

Marty Supreme

Sentimental Value (Valor sentimental)

Sinners (Pecadores) (GANADOR)

Mejor canción original

“Dear Me” from Diane Warren: Relentless

“Golden” from KPop Demon Hunters

“I Lied to You” from Sinners

“Sweet Dreams of Joy” from Viva Verdi!

“Train Dreams” from Train Dreams

Mejores efectos visuales

Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y Ceniza)

F1

Jurassic World Rebirth

The Lost Bus

Sinners (Pecadores)

Mejor corto documental

All the Empty Rooms

Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud

Children No More: Were and Are Gone

The Devil Is Busy

Perfectly a Strangeness

Mejor peluquería y maquillaje

Frankenstein (GANADORA)

Kokuho

Sinners (Pecadores)

The Smashing Machine (La máquina)

The Ugly Stepsister (La hermanastra fea)

Mejor composición original

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle after Another (Una batalla tras de otra)

Sinners (Pecadores)

Mejor guion adaptado

Bugonia

Frankenstein

Hamnet

One Battle After Another (Una batalla tras de otra) (GANADOR)

Train Dreams (Sueños de trenes)

Mejor diseño de vestuario

Avatar: Fire and Ash (Avatar: Fuego y Ceniza)

Frankenstein (GANADORA)

Hamnet

Marty Supreme

Sinners (Pecadores)

Mejor edición

F1

Marty Supreme

One Battle After Another (Una batalla tras de otra)

Sentimental Value (Valor sentimental)

Sinners (Pecadores)

Mejor diseño de producción

Frankenstein

Hamnet

Marty Supreme

One Battle After Another (Una batalla tras de otra)

Sinners (Pecadores)

Mejor mezcla de sonido

F1

Frankenstein

One Battle after Another (Una batalla tras de otra)

Sinners (Pecadores)

Sirât

Mejor Casting