Premios Oscar 2026: Wagner Moura hace historia con su primera nominación por “El agente secreto”

El brasileño Wagner Moura (‘The Secret Agent’) competirá por el Oscar a mejor actor junto a Timothée Chalamet (‘Marty Supreme’), Leonardo DiCaprio (‘One Battle After Another’), Ethan Hawke (‘Blue Moon’) y Michael B. Jordan (‘Sinners’), anunció este jueves la Academia de cine de Hollywood.

Moura, que alcanzó la fama mundial tras encarnar al icónico narcotraficante Pablo Escobar en la serie de Netflix ‘Narcos’, continúa con su paso exitoso por la temporada de premios tras haberse hecho con su primer Globo de Oro a mejor actor de drama.

El actor competirá con figuras legendarias de Hollywood por haber interpretado a Marcelo, un experto en tecnología y fugitivo que viaja a su ciudad natal, Recife, buscando reencontrarse con su hijo.

Cinco actores muy famosos están nominados en esta categoría (Foto: Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas)

La película escrita y dirigida por el Kleber Mendonça Filho, está ambientada en el Brasil de 1977, y recibió otras tres nominaciones, a mejor película, mejor película internacional y mejor casting gracias un reparto que incluye a Maria Fernanda Candido y Gabriel Leone.

‘The Secret Agent’ le valió a Filho el premio a mejor dirección en el Festival de Cannes de 2025, donde Moura se llevó el de mejor actor, y se alzó con el Globo de Oro a mejor película de habla no inglesa el pasado 11 de enero.

Wagner Moura protagoniza "El agente secreto". (Foto: AFP)

La película y el hito de Moura sigue la estela de su predecesora ‘I’m Still Here’, la conmovedora historia dirigida por Walter Salles y protagonizada por Fernanda Torres, ambientada también en la oscura época de la dictadura militar de Brasil de la década de 1960 a 1985 y se alzó con el Óscar a mejor película internacional.

