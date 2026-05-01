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Vista de una reproducción a gran tamaño de una estatuilla de los Oscar en la alfombra roja, el pasado 27 de marzo de 2022. | Foto: EFE/John G. Mabanglo
Vista de una reproducción a gran tamaño de una estatuilla de los Oscar en la alfombra roja, el pasado 27 de marzo de 2022. | Foto: EFE/John G. Mabanglo
/ JOHN G. MABANGLO
Por Agencia EFE

La Academia de Hollywood anunció este viernes cambios en la normativa de los premios más prestigiosos del cine que endurecen la postura en torno a la inteligencia artificial (IA) y permiten además que los actores puedan ser nominados por varios papeles en la misma categoría.

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