Vista de una cámara que registra a las estrellas que pasan por la alfombra roja de los premios Óscar 2025, este 2 de marzo de 2025, en los Ángeles, California. (Foto: EFE/Caroline Brehman)
Por Redacción EC

Cada temporada de premios deja cifras y marcas difíciles de igualar. En el terreno actoral, uno de los récords más llamativos no es la cuádruple nominación en categorías interpretativas, sino un logro aún más inusual: que una película consiga que todo su elenco sea nominado al Oscar.

