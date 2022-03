La 94ª edición de los premios Oscar llega este domingo en medio de gran expectativa. Con las cifras de audiencia del año pasado en su punto más bajo, Will Packer, productor de esta gala, carga sobre sus espaldas la enorme responsabilidad de devolverle a la ceremonia más importante del cine, el brillo de sus mejores tiempos e incrementar el alicaído ráting.

Canales de TV de más de 130 países se preparan para transmitir en vivo la entrega de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas que se desarrollará en el Teatro Dolby de Los Ángeles. Perú, lamentablemente, no integra esta selecta lista.

Pionero

En 1953, Pepe Ludmir, enviado por Radio Panamericana, transmitió por primera vez los premios Oscar, empleando -según contó en una entrevista con El Comercio- una grabadora de alambre. Aquella vez solo dos periodistas informaron sobre el evento: un camarógrafo de un noticiero norteamericano y él.

El presentador peruano logró el récord de 44 años ininterrumpidos transmitiendo desde Los Ángeles la entrega de los premios de la Academia. Primero en la radio, luego en la televisión en diferido. Sin embargo, nunca pudo hacerlo en vivo y en directo.

El show hollywoodense se veía en nuestro país una semana después de su estreno y en una versión corta, de una hora y media de duración. La original era de tres horas.

En 1993, Ludmir renunció a Canal 5 y un año después debutó como parte del elenco estable de Canal 2. Las ediciones del Oscar de ese año y de 1995 se emitieron por el canal de la Av. San Felipe una semana después de la transmisión en vivo de ABC.

Su traducción era impecable y su cuantioso conocimiento sobre el séptimo arte lo convirtieron en la persona idónea para conducir en nuestro país la fiesta del cine más importante del mundo.

Pepe Ludmir fue un prestigioso periodista y presentador nacional, falleció el 12 de febrero de 1996 en Los Ángeles. (Foto: archivo periodístico El Comercio)

El 12 de febrero de 1996, cuando Frecuencia Latina evaluaba la posibilidad de transmitir los Oscar en vivo y en directo, Pepe Ludmir falleció de un infarto. Aquel año, Mónica Zevallos ocupó su lugar y como comentarista de la gala estuvo su hijo, Bruce Ludmir, quien, al final, no pudo contener las lágrimas y lloró al recordar el clásico saludo de despedida que su padre acostumbraba hacer al final de cada transmisión del Oscar: “Chao Bruce, chao Sharon. Nos vemos en el cine”.

Nuevos rostros

En 2014 y 2015, Rodrigo González y Gigi Mitre, conductores del recordado programa de espectáculo de Canal 2, “Amor, amor, amor”, asumieron la conducción del prestigioso evento de cine mundial. Su limitado conocimiento sobre el séptimo arte les valió algunas críticas sobre todo por las redes sociales, las cuales contrarrestaron con buen sentido del humor.

Rodrigo González y Gigi Mitre condujeron los premios Oscar en 2014 y 2015. (Foto: Instagram / @rodgonzalezl)

En 2017, el productor Ricardo Morán y la actriz Fiorella Rodríguez condujeron juntos el magnánimo evento en el ex Frecuencia Latina. Esta emisión especial marcó la reaparición en televisión de la popular ‘Amistad Rodríguez’, quien a finales del 2015 renunció a América Televisión para dedicarse a la actuación.

Ricardo Morán condujo en Latina los premios Oscar junto a Fiorella Rodrigó en 2017. (Foto: Instagram / @ricardomoranvargas)

Bruno Pinasco, conductor de “Cinescape” y uno de los rostros de la TV peruana más relacionados al cine, a pesar de que los premios de la Academia nunca han sido transmitidos por “América TV”, solía viajar a los Ángeles para mostrar las previas del evento en su canal. También fue presentador oficial de la previa de los Oscar para América Latina de la cadena de televisión TNT.

Bruno Pinasco También fue presentador oficial de la previa de los Oscar para América Latina de la cadena de televisión TNT. (Foto: archivo personal de Bruno)

Futuro incierto

En 2020, la ceremonia de entrega de los Oscar dejó de transmitirse por señal abierta. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál será el futuro televisivo de los premios de la Academia en nuestro país? Bruno Pinasco y Fiorella Rodríguez responden a estas interrogantes.

¿Por qué ya no se transmite por señal abierta?

Bruno Pinasco: En el Perú coincide con algo muy específico. Antes se transmitía los lunes, luego lo pasaron al domingo, justamente para tener más audiencia, pero concretamente en Perú ocurre que los domingos van los programas periodísticos dominicales que tienen todo el peso editorial de los canales y la prioridad absoluta en la programación. Entonces, la idea de sacar del aire un programa periodístico para poner al Oscar, resultó descabellada.

En algún momento, la ceremonia dijo: ¿Por qué “América TV” no tiene los derechos de transmisión? Y una de las razones es esa. Por ejemplo, “Cuarto Poder” no va a salir del aire para poner los premios de la Academia. Creo que en términos de ventas sí funciona como un producto rentable, es decir muchos auspiciadores formaban parte del comercial, pero en cuanto a audiencia no representaba un gran programa como para alterar su programación un domingo al año.

Bruno Pinasco conductor de "Cinescape" cubrió la alfombra roja de los premios de la Academia durante varios años. (Foto: archivo personal de Bruno)

Fiorella Rodríguez: Porque es un contenido que no vende mucho, probablemente un enlatado vende más. El televidente no siente el Oscar muy familiar. En México hay actores que siempre están, como Gael García Bernal o Diego Luna, en España tenemos a Penélope Cruz y a Javier Bardem, en Argentina a Francella y a Ricardo Darín. Ellos pueden sorprender. Perú no es que tenga un acercamiento participativo, hemos tenido, pero no es una constante.

¿Por qué creen que el ráting dejó de respaldarlo? ¿Cuál será el futuro televisivo de los premios de la Academia en nuestro país?

Bruno Pinasco: Hay que ser honestos, de un tiempo a esta parte la ceremonia está bien monse. Tú y yo seguramente recordamos con mucho cariño la ceremonia de antes, llena de elementos espectaculares, muchas sorpresas y todas las generaciones de actores juntos, en un mismo sitio. El Oscar ha perdido su categoría de espectáculo. En determinados momentos los productores a cargo del show empezaron a sacrificar la fastuosidad de un espectáculo para darle prioridad a la entrega y creo que cometieron un error que es tomarse muy en serio las cosas. Es entretenimiento, es Hollywood, es show. Creo que en algún momento pensaron que era el Festival de Cannes. Se volvió una cosa demasiado seria, acartonada, sacaron los números musicales. Antes el show era tipo Broadway: de pronto el escenario se transformaba y salían cientos de bailarines, un robot, un monstruo, un dinosaurio..., era una cosa espectacular. Tenías efectos especiales en vivo, escenarios giratorios, pirotecnia. Había cosas que simplemente dejaron de existir. Se volvió una cosa totalmente tediosa, aburrida y creo que eso se ve reflejado en la audiencia. No sé en qué momento el señor Oscar se volvió el serio del grupo y dejó de lado el entretenimiento.

Fiorella Rodríguez: Antes el Oscar era bastante más colorido, pero si te pones a analizar, cada año ha tenido una temática distinta. La otra vez estuve hablando con gente de Latina sobre la ceremonia y me decían con mucha pena que ya no tenían la transmisión, pero en sus palabras había intención de recuperarla. Soy cinéfila desde que tengo uso de razón, soy de las personas que celebra el Oscar más que su cumpleaños y espero con ansías que pronto vuelva a transmitirse en señal abierta. Sí es posible, solo hay que vestirlo nuevamente de gala.





