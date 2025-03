Actuaciones en vivo de ‘Wicked’, un emotivo número musical dedicado a Los Ángeles y un homenaje a Quincy Jones, formarán parte de la gala número 97 de los premios Óscar, según cuentan a EFE los productores de esta ceremonia Raj Kapoor y Katy Mullan.

“Este año se tratará un poco más acerca de el amor al cine, y uno de esos momentos musicales va a tocar el tema sobre Los Ángeles, ya sabes la ciudad que tanto amamos y lo que ha ocurrido aquí, queremos celebrar que somos el corazón de Hollywood, hay tanto cine que se hace aquí”, dice Kapoor.

Esta decisión llegó en solidaridad con los afectados por los incendios que impactaron la ciudad de las estrellas por tres semanas en enero y devastaron las áreas de Palisades y Altadena.

“Va a ser un momento encantador”, añadió el productor, quien también adelantó que se abordarán los esfuerzos de reconstrucción que se han llevado a cabo en la ciudad a lo largo de la gala.

Los números musicales de esta edición fueron uno de los temas que más retos le generaron a los productores: “Tuvimos que repensar y reimaginar cómo podíamos abordar la ceremonia de una manera distinta”, explica Kapoor.

Los Premios Oscar 2025 se llevarán a cabo el domingo 2 de marzo. (Foto: DALL-E / Open AI)

Retiran las actuaciones en vivo de mejor canción

La intención era poner un foco especial a las 23 categorías de premios Óscar que se entregarán durante la transmisión, y con ello se tomaron decisiones, un poco controvertidas, como la de retirar las actuaciones en vivo de la categoría de mejor canción original.

Estos ajustes “no solo fueron en la canción original, sino en todas, y este año queríamos centrarnos en los compositores y no sólo las canciones”, comenta Kapoor.

El productor ejecutivo de estos premios explicó que en su lugar están preparando una “hermosa película” para presentar a los nominados de esta edición en la que se encuentran nominados artistas como Adrian Quesada y Abraham Alexander por ‘Like A Bird’ de ‘Sing Sing’ o Elton John y Brandi Carlile por ‘Never Too Late’ de ‘Elton John: Never Too Late’.

“Tenemos una hermosa película que se está haciendo en este momento que da un pequeño vistazo al proceso de composición de las canciones originales de una manera realmente única”, dijo Kapoor.

‘Wicked’ y Quincy Jones

Sin embargo, la ceremonia contará con potentes números musicales que seguirán con el ambiente festivo que Ryan Gosling creó cuando interpretó ‘I’m Just Ken’ en 2024, según confirmó Mandy Moore, coreógrafa supervisora de esta edición, en una conferencia este miércoles.

Kapoor también asegura que las voces de Ariana Grande y Cynthia Erivo protagonizarán un número dedicado a ‘Wicked’, sin precisar qué populares canciones del musical de Broadway serán; y además, este miércoles hizo público que Queen Latifah formará parte de un homenaje póstumo al productor y músico Quincy Jones.

La 97 edición de los Óscar se celebrará este próximo domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, donde la película ‘Emilia Pérez’ parte como la más nominada de la noche con 13 de ellas.

En "Wicked", Cynthia Erivo interpreta a Elphaba Thropp, mientras que Ariana Grande le da vida a Glinda Upland (Foto: Universal Pictures)

Los encargados de entregar los premios Óscar

Los actores Samuel L. Jackson, Margaret Qualley y Zoe Saldaña entregarán algunos de los premios que se otorgarán el domingo en la 97º edición de los Óscar, anunció este miércoles la Academia.

El organismo más prestigioso de Hollywood anunció también a Dave Bautista, Harrison Ford, Gal Gadot, Alba Rohrwacher y Rachel Zegler entre el elenco que estrellas que participarán en el anuncio de ganadores de esta edición.

Saldaña, nominada a mejor actriz de reparto por su papel como Rita Castro en ‘Emilia Pérez’, y el resto de compañeros anunciados hoy se suman así a otros artistas ya confirmados con anterioridad, como Halle Berry y Scarlett Johansson, Emma Stone o la española Penélope Cruz.

La 97 edición de los Óscar se llevará a cabo el 2 de marzo en el Teatro Dolby de los Ángeles con el comediante estadounidense Conan O’Brien como anfitrión y se emitirán en directo en ABC y en Hulu.

La gala comenzará a las 16:00 hora local con el narcomusical ‘Emilia Pérez’ liderando con 13 el número de candidaturas.

La española Karla Sofía Gascón, una de sus protagonistas y nominada a mejor intérprete femenina, estará entre los presentes tras semanas de silencio por los polémicos mensajes que salieron a la luz en su cuenta de X.

*Texto de Mónica Rubalcava