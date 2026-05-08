Fue el rostro de la comedia popular en "Poné a Francella", el padre de familia que hizo reír a toda una generación en "Casados con hijos", el amigo leal y vulnerable de "El secreto de sus ojos", el patriarca siniestro de "El clan" y el Eliseo silencioso, incómodo e imprevisible de "El encargado". Guillermo Francella ha sabido moverse de la risa al suspenso, del humor cotidiano al drama más oscuro, con una versatilidad que lo convirtió en una figura esencial del audiovisual iberoamericano. Este viernes, los Premios Platino Xcaret ofrecieron un adelanto del homenaje al actor argentino, quien recibirá formalmente el Premio Platino de Honor este sábado 9 de mayo durante la ceremonia central, en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya mexicana.

Visiblemente agradecido, Francella recibió el anuncio como una celebración a una carrera construida durante más de cuatro décadas y marcada por su versatilidad.

Durante la conferencia de prensa, el intérprete recordó sus primeros pasos en la actuación. Contó que su vínculo con el escenario nació en la secundaria, cuando propuso montar una obra teatral para recaudar fondos para el viaje de egresados. Aquella experiencia, dijo, fue decisiva para descubrir su vocación.

“Me movilizó tanto verme ahí en el escenario, sin red y ver qué pasaba con el público, dije: ‘Ay, Dios, este es mi lugar en el mundo’. Ahí fue donde empezó a picarme el bichito, era muy jovencito, y mucha gente me acompañó. Primero tuve el apoyo de mis padres que me allanaron el camino y también mucha gente de la industria porque todo el camino que mencioné con antelación tuvo tropiezos, recordó el actor ante los medios.

Francella también habló de los años en los que buscaba abrirse paso en la industria sin representante ni mánager. Según contó, sus inicios estuvieron marcados por la insistencia, la intuición y el apoyo de su entorno familiar.

“Las cosas no se daban, era muy difícil poder vivir de la profesión y tener continuidad. Ahora te convocan si tienes muchos seguidores en Internet. Antes, era una lotería encontrar que alguien te mire. Nunca tuve representante ni mánager. Me manejé a lo largo de mi vida de ese modo”, afirmó, antes de agradecer a quienes confiaron en él y le dieron oportunidades en distintos momentos de su camino.

La distinción llega en un momento especialmente activo para Francella. Además del Premio Platino de Honor, este año compite en la categoría de Mejor Interpretación Masculina por "Homo Argentum", película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, en la que interpreta 16 personajes distintos.

El homenaje reconoce una trayectoria que atraviesa varias generaciones. En televisión, Francella quedó asociado a títulos emblemáticos de la comedia argentina como "De carne somos", "La familia Benvenuto", "Brigada cola", "Poné a Francella" y "Casados con hijos". En cine, su carrera alcanzó proyección internacional con "El secreto de sus ojos", ganadora del Oscar a mejor película extranjera, y luego se consolidó con trabajos como El clan, El robo del siglo, La extorsión, Granizo y Animal.

Su interpretación de Arquímedes Puccio en "El clan" le valió el Premio Platino a Mejor Interpretación Masculina en 2016, mientras que su papel de Eliseo en El encargado le dio otro reconocimiento en estos galardones. Ahora, el Platino de Honor lo ubica en la lista de figuras homenajeadas por su aporte al audiovisual iberoamericano.

Más allá de los premios, Francella insistió en que su brújula artística sigue siendo la conexión con el público. Para él, ya sea en drama, comedia o thriller, sus personajes deben tener un punto de identificación popular.

“Cualquier contenido que yo he llevado a cabo, cualquier género que sea: drama, comedia, thriller, todos tenían identificación. Todos tienen que ver con lo popular, con la identificación que me representa a mí”, expresó.

Con ese sello, Francella llega a la ceremonia central de los Premios Platino no solo como homenajeado, sino también como símbolo de una carrera que logró cruzar géneros, generaciones y fronteras sin perder su vínculo con la audiencia.