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Guillermo Francella durante el homenaje previo a la gala central de los Premios Platino Xcaret 2026.
Guillermo Francella durante el homenaje previo a la gala central de los Premios Platino Xcaret 2026.
Por Sonia del Águila

Fue el rostro de la comedia popular en "Poné a Francella", el padre de familia que hizo reír a toda una generación en "Casados con hijos", el amigo leal y vulnerable de "El secreto de sus ojos", el patriarca siniestro de "El clan" y el Eliseo silencioso, incómodo e imprevisible de "El encargado". Guillermo Francella ha sabido moverse de la risa al suspenso, del humor cotidiano al drama más oscuro, con una versatilidad que lo convirtió en una figura esencial del audiovisual iberoamericano. Este viernes, los Premios Platino Xcaret ofrecieron un adelanto del homenaje al actor argentino, quien recibirá formalmente el Premio Platino de Honor este sábado 9 de mayo durante la ceremonia central, en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret, en la Riviera Maya mexicana.

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