Premios Platino 2018: el huracán llamado "Una mujer fantástica"

Hace semanas, el filme chileno "Una mujer fantástica" –sobre un personaje transgénero que procesa el luto por la muerte de su pareja y se enfrenta a la virulencia de los prejuicios– ganó el Oscar a Mejor película extranjera, lo que le dio un impulso definitivo en su recorrido global. Y hace unos días, la revista Time eligió a su protagonista, Daniela Vega, como uno de los 100 personajes más influyentes del mundo. Daniela lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas transgénero en Chile.

Los efectos colaterales de estos hitos se sienten en la quinta edición de los Premios Platino en Riviera Maya, México. De manera previsible, "Una mujer fantástica" arrasó con las distinciones de los Premios Platino decididas por las votaciones de los espectadores y los cibernautas. El sábado se anunció que "Una mujer fantástica" ganó los galardones del público en Mejor Película iberoamericana de ficción y Mejor interpretación femenina.

En Mejor interpretación masculina, el público eligió a Javier Bardem por "Loving Pablo", en la que el español se pone en la piel del narcotraficante Pablo Escobar. Al actor se le complicó estar en México para recibir la distinción. En cambio, la actriz transgénero Daniela Vega genera revoluciones a su alrededor con su presencia en Riviera Maya.

—Necesaria empatía—

Llueven los pedidos de ‘selfies’ y entrevistas con Daniela Vega en los Premios Platino. En medio del revoltijo, la chilena dio declaraciones a TV Perú y El Comercio.

"Una mujer fantástica" es un filme que indaga en los límites de la empatía. ¿Por qué parece que al mundo le costara tanto ser empático?

"Yo diría que la empatía no es un ejercicio que le ha costado a la sociedad actual, sino que le ha costado a la humanidad en general durante toda su historia. La empatía es algo que debemos usar. La empatía nos puede salvar. La empatía forma parte de nuestra naturaleza humana, aunque pareciera que la ignoramos constantemente. Yo trato de traerla siempre. Es una de las características que nos hacen humanos, junto al amor y la razón".

"Una mujer fantástica" combina varios géneros y, por momentos, exhibe el verismo de un documental. ¿Cómo fue el proceso de exponerse a la cámara a través de la seguridad y el equilibrio?

"Fue un proceso muy orgánico. No sentí que hubo realmente un cásting. Primero fui consultora de la investigación del guion, y luego el director Sebastián Lelio me pidió que sea la protagonista de la película. Digamos que no sentí que hubo un proceso. Sebastián es un gran director de actores y él está muy disponible para las coordinaciones con los actores y la cámara. Lo que hice fue abrir mis oídos, escuchar las indicaciones y tratar de hacerlo lo mejor posible".

¿Cómo están procesando el suceso de "Una mujer fantástica"?

"Pensábamos hacer una película bien hecha, y lo que pasó después fue una consecuencia del trabajo que realizamos en los últimos tres años. Por tanto, más que esperarlo, nos hemos sorprendido de la recepción que la película ha venido recogiendo en el año y medio que ya lleva de exposición".