Premios Platino 2019: revisa el look con el que Sofía Reyes conquistó la alfombra roja | FOTOS

Sofía Reyes, la cantante mexicana, robó más de una mirada en su paso por la alfombra roja en los Premios Platino 2019, ceremonia que premia a lo mejor del cine español y latinoamericano en la Riviera Maya.

La intérprete del hit "1, 2, 3" optó por un look "classy-chic" con un conjunto de seda en tonos suaves. De hecho, la elección de utilizar looks similares a unos pijamas se ha convertido en una tendencia constante en los looks de figuras como Michelle Obama, Selena Gómez y otras estrellas.

La intérprete mexicana optó por un look en tonos suaves. (Foto: Instagram).

La mexicana será una de las encargadas de poner ritmo a los Premios Platino esta noche. Además de Reyes, la argentina Lali Espósito también cantará en vivo durante la ceremonia.

Recordemos que la artista, recientemente, estrenó su nuevo sencillo titulado "R.I.P". La canción es un tema en colaboración con Rita Ora y Anitta, el videoclip acumula más de 79 millones de reproducciones en YouTube a dos meses de su estreno.