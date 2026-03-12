Escuchar
El documental “Profundidad de campo”, dirigido por Renzo Alva, reconstruye un conflicto social ocurrido en el sur del Perú a partir de registros audiovisuales captados por comunicadores y pobladores locales.
Por Ángel Navarro Quevedo

Hay imágenes que nacen como noticia y terminan convertidas en memoria. Un celular levantado entre la multitud, una cámara que tiembla mientras intenta seguir una marcha, un video que alguien sube a internet antes de que el día se disuelva. De esos fragmentos —urgentes, breves, a veces borrosos— está hecha “Profundidad de campo”, el documental de Renzo Alva que en marzo llegará a salas de cine alternativas del país.

