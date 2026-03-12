Hay imágenes que nacen como noticia y terminan convertidas en memoria. Un celular levantado entre la multitud, una cámara que tiembla mientras intenta seguir una marcha, un video que alguien sube a internet antes de que el día se disuelva. De esos fragmentos —urgentes, breves, a veces borrosos— está hecha “Profundidad de campo”, el documental de Renzo Alva que en marzo llegará a salas de cine alternativas del país.

La película vuelve sobre un conflicto social ocurrido en 2015 en el sur del Perú. Pero no lo hace desde la narración habitual de los noticieros ni desde los informes oficiales. Lo hace desde la mirada de quienes estuvieron allí con una cámara encendida: periodistas locales, comunicadores independientes y pobladores que registraron lo que veían.

La película utiliza principalmente material de archivo grabado durante las protestas de 2015, imágenes que documentan marchas, vigilias y operativos registrados desde dentro de las movilizaciones.

Con esos materiales —marchas, vigilias, operativos policiales y momentos de tensión— el documental reconstruye un episodio reciente que empezó como movilización ciudadana y terminó dejando heridos y víctimas mortales. No intenta resolver el conflicto ni dictar sentencia: se limita a mirar de nuevo.

“La memoria siempre es móvil”, dice Alva. “A veces vivimos en una memoria institucional muy museística o académica. Es necesaria, pero hay que ver cómo aterrizarla en lo local y cómo generar conversaciones que interpelen a las personas”.

Archivos que vuelven a hablar

Uno de los ejes del documental es el caso de Antonio Coasaca, agricultor detenido durante las protestas y enfrentado a un proceso judicial que podría haber significado una condena de ocho años de prisión. Su situación cambia cuando aparece un video grabado por el periodista local Daniel Toranzo.

Ese registro —junto a otros materiales que documentan operativos y redadas— permite revisar lo ocurrido desde otra perspectiva. Más que una investigación judicial, la película se convierte en una exploración sobre cómo se construyen y circulan las imágenes de un conflicto.

Para el director, esos archivos revelan algo que muchas veces queda fuera de las coberturas masivas. “El archivo se vuelve una nueva manera de tener una lectura del conflicto”, explica. “Muchas veces los medios buscan la espectacularidad de una marcha, pero no se analizan a profundidad cuáles son las causas”.

Gran parte de las imágenes proviene de comunicadores del propio territorio. Sus videos no fueron grabados con la intención de hacer una película: eran registros inmediatos, subidos a internet para mostrar lo que estaba ocurriendo en ese momento.

“Durante los momentos más tensos se instrumentalizó mucho la imagen”, señala Alva. “Pero estos archivos permitieron mostrar otra perspectiva: la vulnerabilidad de la población y lo que ocurría dentro de las marchas”.

El resultado es un documental construido en buena medida con archivo: cerca del 70 % del material proviene de esos registros ciudadanos. A partir de ellos, la película propone mirar el pasado reciente no como un capítulo cerrado, sino como una conversación todavía pendiente.

“Recordar es una forma de no repetir”, dice el director. “Han pasado más de diez años y muchas cosas siguen igual. Por eso vale la pena volver a mirar esas imágenes y preguntarnos qué nos dicen hoy”.