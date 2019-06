"Prueba de fondo" y otras cintas protagonizadas por deportistas

Los deportistas de alto nivel competitivo llaman la atención porque sus vidas son atípicas. No sorprende, por tanto, que muchas de sus historias hayan sido adaptadas a la pantalla grande. Desde “Carros de fuego” (1981), pasando por “A League of Their Own” (1992) hasta “Invictus” (2009), ejemplos sobran.

Pero también se ha apostado por narrarlas con rigor periodístico. El cineasta Asif Kapadia ha aportado bastante a la sección documentales: se le recuerdan la emotiva “Senna” (2010) –sobre la vida del piloto de Fórmula Uno– y la recientemente estrenada en Cannes “Diego Maradona”.

—Cuota nacional—

El Perú no se ha quedado de lado. En el género ficción tenemos “Cholo” (1972), cinta del director Bernardo Batievsky, que tuvo a Hugo Sotil como protagonista. ¿La trama? Un futbolista peruano se vuelve famoso y tiene que equilibrar su ajetreada vida.

“Guerrero” (2016), dirigida por Fernando Villarán, también entra al ránking. No hay mucho que decir: es la vida y milagros del actual capitán de la selección peruana de fútbol. Se recuerda, eso sí, el polémico ‘black face’ de Magdyel Ugaz.

Jefferson Farfán también tendrá una película. “La Foquita: el 10 de la calle” todavía no tiene fecha de estreno.

El fútbol, sin embargo, no es la única disciplina que logró un espacio en el cine nacional. Además del fondismo y “Prueba de fondo” –cinta que se aferra a la cartelera–, la categoría tiro con pistola libre está bien representada: el documentalista Luis Enrique Cam plasmó en la pantalla parte de la vida del campeón de los Juegos Olímpicos de Londres 1948, cuya gesta se aprecia en el filme “Héroe olímpico, la hazaña de Edwin Vásquez”.

