Puerto Rico busca volver a ser admitido en la terna de cintas extranjeras de los Oscar

Puerto Rico, tras siete años de ausencia, busca volver a ser admitido en la categoría de Mejor Película Extranjera de los premios Oscar de Hollywood.

El plan de readmisión comenzó con el envío de una carta del cineasta Juan Esteban Suárez y firmada por otros directores, entre ellos, Jacobo Morales y Carla Cavina, a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (Ampas), para que reconozca a Puerto Rico como un país y no como territorio de los Estados Unidos.

La decisión de la Ampas hace siete años surgió después de que un comité local escogiera el filme "América", de la cineasta mexicana y residente en la isla Sonia Fritz, para representar a Puerto Rico en los premios.

Sin embargo, Ampas rechazó la petición, poniendo fin a décadas durante las que el cine puertorriqueño competía en dicha categoría. Esto provocó que las películas puertorriqueñas pasaran a competir en las mismas categorías que el resto de la producidas en el país norteamericano.

"Es algo que debemos insistir. Es importante que no solo la Academia, sino organizaciones a través del mundo, nos reconozcan como lo que somos, una nación", enfatizó Suárez en entrevista con Efe.

"Pienso que estamos en el limbo con eso. Y es algo que siempre hay un diálogo latente de que deberíamos participar", afirmó Suárez, tras adelantar que hasta el momento han recogido 500 firmas para apoyar esa iniciativa.

Entre las rúbricas se espera incluir la del galardonado cineasta mexicano Alfonso Cuarón, quien fue asistente de producción del filme puertorriqueño "La Gran Fiesta", de Zurinaga. Por su parte, en la misiva escrita por Guzmán, éste y sus colegas lamentaron ser "castigados y discriminados por ser un territorio".

"Nosotros esperamos que nos acepten. Queremos que entiendan. Lo que pasa es que estas organizaciones internacionales, que no nos aceptan como nación, sino como una colonia, son cómplices de una relación injusta que discrimina", señaló Guzmán.

Mientras tanto, Jacobo Morales -único cineasta puertorriqueño en ser nominado a un Oscar por su película "Lo que le pasó a Santiago" (1989)-, dijo a Efe que le es incomprensible que Puerto Rico tenga soberanía deportiva y pueda competir en competencias internacionales y en Miss Universo, pero no en los Oscar.

"La realidad es que somos un país, y es un contrasentido enorme que desde tantos años podamos competir en eventos deportivos y sin embargo ocurre esto", dijo Morales al destacar que la isla ostenta su propia cultura, identidad y el español como idioma principal.

Por su parte, Carla Cavina firmó la carta como miembro de la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico, porque, aclaró, "entiendo que es una injusticia", según dijo a Efe.

"Es una instancia más, en donde los Estados Unidos nos saca del mapa para que no existamos. Me parece terrible que nos hayan sacado, porque la 'invisibilización' nos saca de un montón de festivales porque nos incluyen como Estados Unidos, pero no lo somos", agregó.

En una parte de la misiva, los firmantes lamentan que han sido "castigados y discriminados por ser un territorio". Los puertorriqueños son ciudadanos estadounidenses desde 1917, gracias a la Ley Jones aprobada por el Congreso estadounidense.

"La carta es muy acertada, ya que subraya la condición colonial de Puerto Rico como el problema de fondo en este asunto".

El emplazamiento a la Ampas, por su desacertada decisión de 2010 de excluirnos se hace desde una crítica colonial que es cada vez más relevante en el Puerto Rico post-Sánchez Valle y post-Promesa", indicó a Efe el cineasta Freddie Marrero.