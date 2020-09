Después de conocerse la nueva postergación de “Wonder Woman” para el próximo 25 de diciembre, las dudas sobre estrenar una super producción entre octubre y noviembre vuelven a surgir dado el impredecible camino de la pandemia en Estados Unidos, país que a pesar de mostrar una disminución en su tasa de infecciones diarias está muy cerca de llegar a los 6,5 millones de contagios y a los 200,000 fallecimientos.

La siguiente “víctima” sería la esperada “Black Widow”, cuyo estreno inicial estaba pensado para mayo de este año y se movió al 6 de noviembre. Según reveló el portal “We Got This Covered”, Disney está pensando en atrasar el estreno de 'La viuda Negra’ para el 2021 tras analizar la tibia recepción de Mulan, en Disney+ así como la baja recaudación de “Tenet” estrenada de manera parcial hace un par de semanas en algunos cines del mundo.

“Los planes de Disney apuntan a que la primera entrega de la Fase Cuatro del MCU (Universo Cinematográfico de Marvel) se traslade al 2021 hasta que pase lo peor de la pandemia. Según nuestra información, esto no es una garantía de ninguna manera, pero el estudio estará observando de cerca las cifras de taquilla durante los próximos meses, especialmente en lo que respecta a lo que sucede con “Tenet”, antes de tomar una decisión final”, se lee en el mencionado portal.

Así, en caso “Black Widow” termine retrasándose hasta 2021, “The Falcon y Winter Soldier” y "The Eternals”, las otras dos cintas que conforman la Fase 4 del MCU, retrasarían su fecha de estreno del próximo año para una fecha aún desconocida.





EL CAMINO DE TENET

Recientemente Warner Bros. se arriesgó al estrenar “Tenet” en la pantalla grande, marcando el primer gran éxito de taquilla en debutar desde que las salas de cine cerraron en marzo debido a la pandemia. La cinta dirigida por Christopher Nolan, con un presupuesto de US$ 200 millones ha recaudado hasta el momento US$ 20,2 millones de dólares en Norteamérica y Canadá, una cifra aceptable dada la coyuntura en la que se ha dado su estreno pero insignificante si tenemos en cuenta lo que recaudaría una superproducción como esta en una realidad sin pandemia.

No obstante, el retraso de “Wonder Woman 1984”, le vendría bien a “Tenet” pues no enfrentará mucha competencia entre los compradores de boletos y podría ver un aumento en las ventas en las próximas semanas.

Cabe destacar que “Tenet” se estrenó con cerca del 25% de los cines de Estados Unidos cerrados, incluyendo las salas de Los Ángeles y Nueva York, las más importantes del mercado.





¿“DUNE” Y JAMES BOND TAMBIÉN EN DUDA?

Pero no solo “Black Widow” está programada para estrenarse en el último trimestre del 2020, “James Bond: No Time to Die”, la última película de Daniel Craig como al Agente 007, "Top Gun 2″ y “Dune”, la adaptación de la novela de Frank Herber, esperan llegar a las salas de cine en diciembre. Sin embargo, nada esta dicho hasta fin de año. De hecho, sobre la cinta dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por Timothée Chalamet, el tráiler lanzado hace unos días no muestran ninguna fecha de estreno.





EL CASO MULÁN

Mulán se estrenó el 4 de setiembre en Disney Plus, pero no fue hasta varios días después que se posicionó en el número uno de lo más visto en la plataforma. La razón apunta a la duda de varios usuarios de pagar o no un costo extra por ver la película y al efecto de la piratería.

La cinta dirigida por Niki Caro se podía ubicar en sitios de torrents ilegales horas después de su estreno en el la plataforma de streaming y actualmente se puede encontrar en sitios web como “Cuevana 3”.

