Quentin Tarantino: ¿Cuál es la mejor película del cineasta? | RÁNKING

Cada película de Quentin Tarantino es un evento donde el ser humano (casi) siempre está dispuesto a reírse de lo socialmente aceptado y salirse con la suya. El estilo ha madurado con los años, pero en el corazón se mantiene intacto.

Encuesta ¿Cuál es la mejor película de Quentin Tarantino? Reservoir Dogs

Pulp Fiction

Jackie Brown

Kill Bill Volume 1

Kill Bill Volume 2

Death Proof

Inglourious Basterds

Django Unchained

The Hateful Eight

Once Upon a Time... Ver Resultados VOTAR Reservoir Dogs 0%

Pulp Fiction 0%

Jackie Brown 0%

Kill Bill Volume 1 0%

Kill Bill Volume 2 0%

Death Proof 0%

Inglourious Basterds 0%

Django Unchained 0%

The Hateful Eight 0%

Once Upon a Time... 0%





Ante el estreno de "Once Upon a Time in Hollywood", donde el cineasta plasma una de las épocas más cautivantes del cine, les presentamos un ránking de lo peor a lo mejor de Tarantino.

NOTA: este artículo se actualizará apenas veamos "Once Upon a Time in Hollywood".

►"Érase una vez en Hollywood": hija de Bruce Lee critica representación de su padre

►"Érase una vez en Hollywood": Tarantino defiende su interpretación de Bruce Lee

PUESTO 9: "DEATH PROOF" (2007)

Sin ser especialmente violenta o ingeniosa, "Death Proof" es el trabajo menos logrado de Quentin Tarantino, una cinta que no llega siquiera al nivel de autoparodia. En honor a la verdad, la historia de Mike McKay, doble de acción que es asesino en serie en sus tiempos libres; no tiene mayores pretensiones que rendir homenaje a un género pasado de moda, pero no olvidado. Forma parte del díptico "Grindhouse".

PUESTO 8: "THE HATEFUL EIGHT" (2015)

"The Hateful Eight" es un regreso a la forma: humor escaso en poquísimas locaciones, pero con un elenco poderoso. Cada personaje está diseñado para que lo odies, la música tiene la calidad usual del maestro Ennio Morricone y los giros cumplen su función; pero los diálogos extensos e inicio tibio le impiden lograr todo su potencial.

PUESTO 7: "INGLORIOUS BASTERDS" (2009)

El concepto del batallón judío con la misión de acabar con nazis en el corazón de Europa en la Segunda Guerra Mundial parece suficientemente atractivo como para justificar una película. Pero "Inglorious Basterds", salvo un par de escenas notables, no consigue estar a la altura de lo que prometió en tráilers y pósters. Al menos se dio el lujo de matar a Hitler.

PUESTO 6: "DJANGO UNCHAINED" (2012)

Pareciera increíble que Quentin Tarantino hubiese esperado 20 años para hacer un western, aunque toda su filmografía tiene grabado el estilo. En "Django Unchained" la violencia solo es superada por el humor, así como por las excelentes actuaciones de Jamie Foxx y Christoph Waltz.

PUESTO 5: "KILL BILL VOL. 2" (2004)

Igual de consistente que la primera parte, "Kill Bill Vol. 2" ofrece otra perspectiva a la historia la Novia, además de ser más reflexiva, pues cuando la venganza se termina solo queda vivir. Este 2019 Tarantino dijo que su próxima película sería como un "epílogo". Y no sé ustedes, pero nada suena mejor para ello que una tercera parte de "Kill Bill".

PUESTO 4: "KILL BILL VOL.1" (2003)

La Novia (Uma Thurman) pasó los últimos cuatro años en coma y, al despertar, solo tiene un pensamiento: matar a Bill, su jefe y amante. Así empieza "Kill Bill Vol.1", que incluye lo más característico del estilo Tarantino y lo lleva a nuevos niveles de violencia sublimada y referencias a la cultura popular, como un disco de grandes hits. Mejor momento: la Novia contra los 88 Locos.

PUESTO 3: "RESERVOIR DOGS" (1992)

Filmada con escaso presupuesto y en locaciones limitadas, "Reservoir Dogs" cumplió el sueño de ser la ópera prima exitosa en crítica y taquilla. La historia de este robo que sale mal y desencadena paranoia entre los sobrevivientes puso las semillas del estilo Tarantino y, para bien o para mal, influenció a generaciones de cineastas.

PUESTO 2: "JACKIE BROWN" (1997)

Tal vez por tratarse de la adaptación de una novela ("Rum Punch", 1992), "Jackie Brown" es la película menos Tarantino de Tarantino. Sin los trucos que el director había mostrado hasta entonces ni el humor negro intoxicante, estamos ante una historia muy humana donde empezar de nuevo no es una opción para alguien que ya perdió demasiado.

PUESTO 1: "PULP FICTION" (1994)

La película que se convirtió en sinónimo de Tarantino. Una historia no lineal donde la violencia y el cinismo se entrelazan en partes iguales con un resultado disfrutable al cien por ciento. Si nunca has visto una película de este director, ya puedes hacerte un favor a ti mismo.

DATO

"Once Upon a Time in Hollywood" llega a los cines de Perú este jueves 15 de agosto.