Quentin Tarantino reúne a los "Avengers" de Hollywood para su nueva película

Quentin Tarantino desde los tiempos de "Reservoir Dogs", Quentin Tarantino no ha sido ajeno a los repartos grandes en sus películas, pero "Once Upon A Time In Hollywood", su más reciente proyecto, parece ser el más ambicioso de todo si solo se mira la lista de estrellas presentes en su nómina.

La galería que acompaña a esta nota muestra a todos los actores que han sido confirmados como parte del rodaje, con Leonardo DiCaprio y Brad Pitt a la cabeza. Uno de los últimos en sumarse a "Once Upon a Time in Hollywood" ha sido Al Pacino.

En el proyecto de Tarantino también están presentes Margot Robbie, Dakota Fanning, Tim Roth, Kurt Russel y el experimentado Burt Reynolds.

El largometraje está ambientado a fines de los años 60 y gira en torno a Rick Dalton (DiCaprio), una vieja estrella de westerns, quien junto a su doble de riesgo, Cliff Booth (Pitt), lucha por volver a abrirse paso en Hollywood y mantener la notoriedad en una industria que empieza a olvidarlos.

El estreno de "Once Upon A Time In Hollywood" está programado para el 9 de agosto de 2019. La película será el regreso de Quentin Tarantino a las salas de cine después de algunos años, pues su último trabajo como director fue The "Hateful Eight", cinta lanzada en 2015.