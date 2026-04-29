En Los Ángeles, en una zona del Rímac donde las calles parecen guardar memoria, “La gran sangre” vuelve a respirar. Hay puertas abiertas, vecinos curiosos y miradas que reconocen a los personajes antes que a los actores. No es una locación cualquiera: aquí se grabó la primera temporada de la serie y, dos décadas después, el barrio vuelve a recibir a El Dragón, Tony Blades y Mandril como si el tiempo apenas hubiera pasado.

Pero sí pasó. Pasó para los personajes, para los actores y para Lima.

Jorge Carmona, director de esta nueva entrega, lo sabe bien. Por eso no intenta maquillar los años ni esconder las marcas. La segunda película de “La gran sangre” parte de una premisa poderosa: sus protagonistas salen de prisión después de veinte años y se enfrentan a una ciudad más violenta, desconfiada y golpeada por la extorsión, el sicariato y la inseguridad.

“Es la Lima actual. Una Lima de gente que se levanta temprano, que trabaja, que resiste y vive con miedo, pero que no se rinde”, apunta Carmona. Esa es la ciudad que la película quiere retratar: la Lima profunda y luchadora; una capital herida, pero todavía de pie.

El rodaje se realiza a contrarreloj. El equipo busca completar la filmación en poco más de cuatro semanas, con escenas de acción, persecuciones, explosiones, balaceras y coreografías físicas. Carmona admite que hacer acción en el Perú es complejo, pero asume el reto con una motivación especial: darle a la saga una nueva oportunidad, luego de que, según contó, la primera película no alcanzara el resultado esperado por la coyuntura generada tras el terremoto de Pisco, ocurrido el 15 de agosto, casi dos semanas después de su estreno.

“Esperamos que la gente conecte nuevamente con la historia. Sabemos cuál es la coyuntura nacional, sabemos lo que estamos viviendo con estas olas de criminalidad y de inseguridad. Y qué mejor que ‘La gran sangre’ para volver y combatir a los malditos. Estamos metiéndole todo el corazón”, dice.

Jorge Carmona, director de "La gran sangre" confía en que esta nueva entrega conecte con el público. (Foto: César Campos) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Regreso esperado

Ese corazón también está en el reencuentro. Para Pietro Sibille, volver a interpretar a Mandril ha sido recuperar a un personaje que, de alguna manera, nunca se fue del todo. El actor recuerda que desde la primera película existía la intención de continuar la historia. El final había quedado abierto: los protagonistas terminaban encarcelados injustamente. Sin embargo, la secuela no pudo concretarse entonces. Tuvieron que pasar casi veinte años para que las piezas volvieran a ordenarse.

Mandril regresa cambiado. Sigue siendo noble, rudo, ingenuo y tierno en el fondo, pero ya no es el mismo. La cárcel lo endureció. Sibille asumió esa transformación también desde lo físico.

“Empecé a entrenar desde el año pasado, desde que me dijeron que ‘La gran sangre’ regresaba. Bajé de peso, busqué una versión más fibrosa, más seca, más marcada por el encierro y el paso del tiempo”, dice. Para él, este retorno coincide además con una etapa personal de cosecha, disciplina y recuperación.

Pietro Sibille vuelve a ponerse en la piel del Mandril. (Foto: César Campos) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS

Apuesta mayor

Aldo Miyashiro, creador de la historia y nuevamente Tony Blades, habla del regreso con una mezcla de emoción y vértigo. La esencia, dice, se mantiene, pero los personajes han cambiado radicalmente. Salen de prisión sin dinero, con menos recursos y con una realidad mucho más dura que la que dejaron atrás. La película conserva su naturaleza de cómic urbano, pero anclada en el Perú de hoy.

Miyashiro espera que esta entrega sea recordada como una de las películas de acción más grandes hechas en el país. Lo plantea como consecuencia del esfuerzo colectivo. Gran parte del equipo técnico ya trabajó antes en el universo de “La gran sangre”, y ese reencuentro permitió avanzar con rapidez.

“Estamos tratando de hacer una película que quede en la historia del país como la película de acción más fuerte y más grande que hayan visto”, confiesa.

El regreso, sin embargo, también duele. “Antes hacíamos acción hace veinte años”, recuerda Miyashiro entre risas. Hoy correr escaleras, pelear o repetir una toma se siente distinto.

Dragón herido

Carlos Alcántara, que vuelve como El Dragón, lo confirma desde su propia experiencia. Al inicio fue quien menos urgencia sentía por volver, pero su momento personal, su retorno a la televisión y el desafío físico del personaje terminaron por convencerlo.

El Dragón que reaparece no es el de antes, carga resentimiento, rabia y una experiencia carcelaria que lo transformó. Alcántara entiende al personaje como alguien herido, marcado por un encierro que no lo rehabilitó, sino que lo volvió más áspero.

En esta nueva historia se suman rostros como Salvador del Solar y Milett Figueroa. Carmona prefiere no revelar demasiado, pero adelanta que los nuevos personajes cumplen roles importantes dentro de la narrativa. Milett será la enfermera María y Salvador formará parte del lado más oscuro de la historia.

La película recorrerá además otros puntos de Lima y el Callao: el Morro Solar, el Cementerio El Ángel, La Victoria, Chorrillos. “La gran sangre” vuelve a mirar la calle, pero esta vez con personajes mayores, más vulnerables y más conscientes de sus propios límites. Quizá por eso el regreso emociona. Porque no se trata únicamente de nostalgia. No es solo ver otra vez a Mandril, Tony Blades y El Dragón juntos. Es verlos enfrentarse al tiempo, a sus heridas y a una ciudad que también envejeció, pero no se ablandó.

Carlos Alcántara como El Dragón, personaje que vuelve con heridas tras haber pasado 20 años en prisión. (Foto: César Campos) / NUCLEO-FOTOGRAFIA > CESAR CAMPOS