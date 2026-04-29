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Resumen

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En Los Ángeles, en una zona del Rímac donde las calles parecen guardar memoria, “La gran sangre” vuelve a respirar. Hay puertas abiertas, vecinos curiosos y miradas que reconocen a los personajes antes que a los actores. No es una locación cualquiera: aquí se grabó la primera temporada de la serie y, dos décadas después, el barrio vuelve a recibir a El Dragón, Tony Blades y Mandril como si el tiempo apenas hubiera pasado.

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