Después de Wikipedia, lo siguiente que aparece al ‘googlear’ a Bryan Singer es una noticia de la BBC que habla de las acusaciones de abuso sexual en contra suyo. Se trata de un breve informe que recopila información sobre el despido y otros problemas de quien entonces era el director de la cinta “Bohemian Rhapsody” (tres semanas antes que se terminara el rodaje, en diciembre del 2017), por “su comportamiento no confiable”, tal como anotó 20th Century Fox.

Dos años después, la situación empeoró: varios hombres lo acusaron de abuso sexual cuando ellos eran menores de edad. Aunque Singer negó las acusaciones, la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión fue tajante y suspendió su nominación a Mejor director de los Bafta. La razón: nuevamente, un comportamiento “totalmente inaceptable e incompatible”.

Los castigos de Singer son el resultado de la que podría ser una nueva política de la industria cinematográfica. No importa qué tan bueno seas en el trabajo, si no tienes conductas apropiadas –peor si es de índole sexual– las academias y los estudios te darán la espalda: una postura que se adoptó en los últimos años, coincidiendo con la aparición del #MeToo. Antes, los resultados eran lo primordial. Harvey Weistein ganó varios Tony, Bafta y Óscar, aunque sus abusos fueran un secreto a voces en Hollywood. Roman Polanski y James Franco también fueron premiados sin importar las acusaciones en su contra. A nadie con poder parecía importarle.

En el caso de Singer, el golpe letal fue el informe de “The Atlantic”, revista que publicó los testimonios de varios hombres, quienes afirmaron que el cineasta sabía que eran menores de edad al momento de los supuestos abusos (hubo quienes lo llamaron “depredador”). Singer, por supuesto, se indignó y calificó la denuncia como una “difamación homofóbica”. Incluso, el neoyorquino recalcó que lo publicado por el medio era un refrito: Alex French y Maximillian Potter, quienes firmaron la nota, antes habrían tratado de publicarla en “Esquire”, pero sin lograrlo por “falta de fuentes creíbles”.

Fox despidió a Bryan Singer de la dirección de "Bohemian Rhapsody".

LOS ESCÁNDALOS

El diario El País recuerda que, en la noche de la entrega de los Globos de Oro, le preguntaron tanto a Graham King como a Rami Malek, productor y protagonista de "Bohemian Rhapsody", respectivamente, qué había pasado con Singer. El primero no quiso responder ("Eso no es algo de lo que deberíamos hablar esta noche") y el segundo eludió todo compromiso ("Solo había una cosa que necesitábamos hacer: celebrar a Freddie Mercury"), como si en realidad dijeran "fue mi director, pero no lo conocí".

Lo que sí es innegable es que los rumores y las acusaciones son de larga data. Después de dirigir la exitosa “Sospechosos habituales” (1995) –protagonizada por Kevin Spacey, quien también fue acusado de haber abusado sexualmente de un menor–, Singer se encargó de “El aprendiz”, cinta que fue criticada por mostrar adolescentes desnudos en escenas sexuales. Entonces, las familias de los muchachos lo denunciaron por haberlos obligado a desnudarse, pero no hubo suficientes pruebas para que la acción prosperase.

Singer dirigió, en el 2016, "X-Men: Apocalipsis".

Vendrían luego “X-Men” (2000), “Superman regresa” (2006) y otros éxitos que lo volvieron un director en el que Hollywood podía confiar su dinero. Pero otras acusaciones aparecieron. En el 2014, un muchacho lo acusó de haberlo violado e introducido a una red de prostitución, con el pretexto de ayudarlo en su carrera actoral. Poco tiempo después, la demanda fue retirada.

En paralelo, otra persona afirmó que, cuando tuvo 17 años, tuvo relaciones sexuales con Singer, quien además le habría compartido drogas. El encuentro se habría dado en Londres, durante el estreno de "Superman regresa". De igual forma, la denuncia fue retirada, y 20th Century Fox le siguió encargando sus proyectos hasta que fue despedido, no por las acusaciones de abuso sexual, sino por hacer del rodaje de "Bohemian Rhapsody" un caos.

OTRA VEZ, SINGER

El caso ha sido nuevamente puesto en la palestra luego de que el rapero y comediante estadounidense Elijah Daniel –de gran alcance en redes sociales– diera su versión de cómo fue abordado por el cineasta. Según Daniel, luego de haberlo invitado en varias ocasiones a las fiestas que organizaba con jóvenes influencers a los que prometía carreras en el cine, Singer lo habría animado a viajar en su jet al set de filmación de “X-Men”, a lo que Daniel se habría negado.

“Singer es muy peligroso y a mucha gente le da miedo hablar. Tiene una plataforma para lograr sus fines, y es horrible. Solo quiero que sepan cómo ha cambiado sus tácticas”, escribió Daniel en su Twitter hace unos días. ¿Qué responderá Singer?

