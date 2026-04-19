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Resumen

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Ramón García Monteagudo (Callao, 1949) llegó tarde a la actuación, o al menos eso creyó entonces. Tenía 27 años. “Ya de viejo”, dice hoy, con una sonrisa. Hasta ese momento no se imaginaba una vida como actor. Entró a un taller de teatro siguiendo el rastro de unas muchachas que llamaron su atención. Se inscribió por ellas. Ninguna le hizo caso. Pero el teatro sí.

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Ramón García, actor de "The New Pope", en entrevista con El Comercio.
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Entrevista