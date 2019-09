"Rambo: Last Blood" es masacrada por los críticos en la cinta con el peor puntaje de la saga

"Rambo: Last Blood" recientemente llegó a los cines, pero la última aventura del veterano de guerra no ha sido muy bien recibida por la crítica especializada, que la han calificado de "interminable" y han atacado la interpretación de Sylvester Stallone como "ininteligible".

La cinta, en la que Rambo se enfrenta a los cárteles mexicanos, ha recibido una calificación de 35% de 'frescura' en Rotten Tomatoes, un agregador de críticas que compara el porcentaje de críticas positivas y negativas, en este caso basándose en la opinión de 53 especialistas. Mientras tanto, el sitio Metacritic le dio al filme 30/100, promediando la opinión de unos 20 críticos.

Que los contrincantes de Rambo en esta ocasión fueran mexicanos, en un momento en que las relaciones entre EE.UU. y el país al sur están en uno de sus puntos más bajos y con la crisis en la frontera de ambos países, también fue blanco de los críticos. "'Rambo: Last Blood' es básicamente 'Búsqueda implacable' se encuentra con 'Mi pobre angelito', solo que racista", opinó la crítica del Columbus Underground, Hope Madden. De opinión similar fue Roger Moore de Movie Nation, que calificó el filme de "una película 'snuff' fascista".

Este puntaje pone a "Rambo: Last Blood" como el peor filme de toda la franquicia, aunque no por mucho. Le siguen "Rambo: First Blood Part II" (1985) con 37% en Rotten Tomatoes y 47/100 en Metacritic; "Rambo IV" (2008) con 38% y 46/100; y "Rambo III" (1988) con 41% y 36/100. "First Blood" (1982), la primera película de la saga, mantiene un respetable 86% de frescura y un puntaje de 61/100 en Metacritic.

Es de notar que las audiencias han sido mucho más generosas con el regreso de Rambo, dándole un puntaje de 83% en Rotten Tomatoes y 8.2/10 en Metacritic.

A pesar de que esta película ha sido publicitada como la última aventura de Rambo, Sylverster Stallone ya ha expresado la posibilidad de hacer una precuela, por lo que es muy probable que esta no se la última vez que veamos a este personaje y que, siguiendo la tendencia de las otras películas de Rambo, "Last Blood" pueda reivindicarse, o al menos salvarse de estar al final de la lista.