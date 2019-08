"Rambo: Last Blood": estas son las películas de la popular saga de acción | FOTOS

Luego de más de diez años, uno de los personajes más icónicos del cine de acción de los 80 regresa en “Rambo: Last Blood”, la quinta entrega de una de las sagas de acción más emblemáticas de la historia del cine.

“Rambo: Last Blood” es la quinta película de la saga de acción basada en los personajes creados por el novelista David Morrell en su libro ‘First Blood’. La historia estará centrada en un veterano de la guerra de Vietnam, John James Rambo, experto en todas las técnicas de supervivencia y combate.

Esta nueva entrega tendrá como director a Adrian Grunberg, y como protagonista al inacabable Sylvester Stallone, quien al parecer volverá para otorgarle al letal veterano de Vietnam el desenlace que merece.

Para conocer más de la saga, a continuación haremos un repaso por las primeras cuatro películas de Rambo.

“First Blood” (Rambo: Primera sangre, o Acorralado, 1982)

La cinta protagonizada por Sylvester Stallone, Brian Dennehy y Richard Crenna es la primera parte de la saga de Rambo. Está basada en la novela Primera sangre (1972) de David Morrell y tuvo un presupuesto de 14 millones de dólares. En la cinta, Stallone interpreta a John J. Rambo, un veterano de la Guerra de Vietnam y miembro de las Fuerzas Especiales a quien se le condecoró con la Medalla de Honor del Congreso.

Rambo no puede adaptarse a la vida de civil en Estados Unidos, así que decide irse a un pequeño pueblo; sin embargo, tiene problemas con el sheriff y la policía local, la cual intenta capturarlo sin éxito.

“Rambo: First Blood Part II” (Rambo: acorralado parte II, 1985)

La segunda entrega de la saga muestra a Rambo (Sylvester Stallone) liberado de la cárcel (por sus delitos en la primera parte) por una orden federal y encargado de comprobar si en Vietnam aún quedan prisioneros de guerra estadounidenses. La misión parte de la convicción de que Rambo demostrará que no quedan prisioneros de guerra en Vietnam, y el gobierno pueda zanjar el asunto. La incursión de Rambo termina un combate épico. “Rambo: First Blood Part II” fue dirigida por George P. Cosmatos y tuvo un presupuesto de US$ 25 millones.

“Rambo III” (Rambo III, 1988)

La película muestra a Rambo (Sylvester Stallone) en una misión en Afganistán durante la guerra afgano-soviética. Rambo vivía lejos de su vida como soldado reparando un templo budista y donando a sus monjes las ganancias que obtenía en la lucha de palos en Bangkok, Tailandia; sin embargo, se ve obligado a volver a la lucha luego que el coronel Trautman y su equipo son capturados por los soviéticos. “Rambo III” tuvo un costo estimado de US$ 65 millones.

“John Rambo” (2008)

En la última cinta antes de “Last Blood”, John Rambo acompaña a un grupo de misioneros evangélicos, quienes desean llevar su fe a la selva de la zona fronteriza entre Tailandia y Myanmar (en esa época llamada Birmania). Luego de algunos entredichos, Rambo acepta llevarlos y dejarlos en la zona. Sin embargo, después de dos semanas de haber cumplido su misión, a Rambo le informan que los misioneros no han regresado, y pese a su pensamiento en contra de la lucha, él sabe que debe ayudarlos y vuelve a la zona de guerra.