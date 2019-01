La saga de "Rápidos y Furiosos" ("Fast & Furious") ha sido una de las más grandes de la historia de Universal Pictures, con más de 10 películas publicadas, diversos spin-offs por estrenar y dos películas más que tendrían que haberse estrenado para el 12 de abril del 2021, fecha del 20 aniversario de la franquicia.

Sin embargo, las producciones de las mismas se han llenado de problemas a lo largo de los años, especialmente en su periodo final con las dos últimas películas debido al repentino fallecimiento de Paul Walker, uno de los actores protagonistas desde el primer filme estrenado en el 2001.

Después, la revelación de que Dwayne Johnson y Vin Diesel no se llevaban bien, dejó el futuro de la saga pendiente de un hilo. El actor confesó que tenía algunos problemas con las coestrellas de la franquicia, y más adelante se confirmó que la producción había decidido filmar por separado las escenas de Dominic Toretto y Luke Hobbs.

Pero esto no quedó allí. Es conocido por todos que los actores de la franquicia se consideran una familia dentro y fuera del set, por lo que las declaraciones de Johnson para ceñirse estrictamente al ámbito profesional como actor también dejó un mal sabor de boca a Tyrese Gibson, quien no dudó en publicar su posición al respecto en Instagram.

Todo indica que se hará un gran esfuerzo para continuar con los planes originales de Universal. Actualmente la compañía trabaja con el spin-off de "Hobbs and Shaw", así que su resultado definirá el futuro de la próxima película.

Historia de "Rápidos y Furiosos 9"

De momento, no existe información relacionada sobre qué concepto girará la historia de la novena película de la franquicia. El director de "Rápidos y Furiosos 8" F. Gary Gray fue consultado sobre esta información, ya que muchos consideraban que la siguiente película pudiera ambientarse en el espacio.

El director, lejos de desmentirlo, se limitó a contestar lo siguiente en una entrevista a Screenrant: "¿El espacio exterior? Escucha, yo no descartaría nada en esta franquicia. Cuando leo 'submarino' en el guion de "Rápidos y Furiosos 8", digo 'okey, todo es posible'. Nunca se sabe. Aún no leo 'Dom en Marte' aún, pero de nuevo, uno nunca sabe".

Personajes de "Rápidos y Furiosos 9"

Como ya se mencionó, existe mucha tensión de parte de los protagonistas de la saga de películas de acción para participar en esta nueva producción. Por ahora, se comenta que Vin Diesel, Lucas Black y Tyrese Gibson si participarán representando a sus personajes de siempre en "Rápidos y Furiosos 9".

Jordana Brewster también ha confirmado su regreso como la hermana de Dominic, Mia. Dwayne Johnson aún no se pronuncia al respecto luego de haber tenido algunos problemas con Vin Diesel y revelar que no grabaron ni una sola escena juntos de "The Fate of the Furious".

"The Rock" también ha tenido algunos problemas con Tyrese Gibson, quien confesó que no volvería a trabajar con él de nuevo luego de sus conflictos. Dwayne está trabajando actualmente en el spin-off de la franquicia "Hobbs and Shaw", que se estrenará en el 2019.

Aún es demasiado pronto para conocer a todos los participantes de esta película, pero hay una gran posibilidad de que se vea nuevamente a Michelle Rodriguez (Letty), Jason Statham (Deckard), Helen Mirren (Magdalena), Luke Evans (Owen), Lucas Black (Sean), Nathalie Emmanuel (Ramsey), Kurt Russell (Mr. Nobody) y Scott Eastwood (Eric).

Ficha técnica de "Rápidos y Furiosos 9"

Director: Justin Lin

Guion: Chris Morgan y Daniel Casey

Productor: Neal H. Moritz y Clayton Townsend

Fotografía: Stephen F. Windon

Dirección de Arte: Elicia Scales

Diseño de trajes: Sanja Milkovic Hays

Fecha de estreno de "Rápidos y Furiosos 9"

La novena película de la franquicia 'Rápidos y Furiosos' estaba programada originalmente para su estreno en abril del 2019, pero se retrasó por los motivos ya listados hasta el 20 de abril del 2020.

Por otro lado, la décima y última película tenía como fecha de estreno original el 2021, pero ahora que la número nueve se retrasó al 2020, "Fast X", como muchos comentan que se llamará, aún tiene pendiente su re-programación.