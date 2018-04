"Rápidos y furiosos": spin-off sin Vin Diesel ya tiene fecha

De manera reciente Dwayne Johnson indicó que sus diferencias con Vin Diesel le impidieron que ambos grabaran juntos el más reciente "Rápidos y furiosos". El taquillero actor ya no tendrá que preocuparse por ello, pues tendrá su propio spin-off, el cual ya tiene fecha de estreno.

Como revela Entertainment Weekly, el spin-off de "Rápidos y furiosos" llegará a las pantallas de Estados Unidos el 26 de julio del 2019 y, como ya se sabía, será protagonizado por Johnson y Jason Statham. El título sería "Hobbs and Shaw".

También se ha revelado que David Leitch será el encargado de dirigir la película. Él ha dirigido no solo "Atomic Blonde" y "John Wick", sino la cinta de próximo estreno "Deadpool 2". La película será escrita por Chris Morgan, el mismo de la octava entrega.

Se rumorea que entre los motivos detrás del problema entre Dwayne Johnson y Vin Diesel está el desarrollo del spin-off. Los primeros indicios del problema fueron revelados por "La Roca" en 2016, por medio de sus canales en redes sociales, donde dijo tener "tolerancia cero" contra los cobardes (se habría referido a Diesel, que también es productor de la saga).

El actor ahondó en el problema en entrevista con Rolling Stone: "Vin y yo tuvimos unas pocas discusiones, incluyendo un importante cara a cara en mi tráiler. Y lo que me di cuenta es que tenemos una diferencia fundamental de filosofías cobre cómo nos enfocamos hacer cine y colaborar. Me tomó algo de tiempo, pero estoy agradecido por esa claridad; trabajemos o no juntos otra vez".

En las películas de "Rápidos y furiosos" Dwayne Johnson es un agente del gobierno que debe trabajar con la familia del crimen de Dominic Toretto (Vin Diesel) para llevar a cabo diversas misiones y así salvar al mundo.