"Ready Player One" se dispone a barrer la taquilla estadounidense

"Ready Player One", la nueva propuesta de fantasía y ciencia ficción de Steven Spielberg, se dispone a barrer la taquilla estadounidense este fin de semana, una cartelera a la que llegan también "Acrimony" y "God's Not Dead: A Light in Darkness".

En "Ready Player One", Spielberg vuelve a viajar al futuro, exactamente a 2045, retratando una sociedad hastiada y en declive en la que todo el mundo se conecta a OASIS, una realidad virtual de unos y ceros en la que hasta la felicidad parece posible.

Tras la muerte de su creador James Halliday (Mark Rylance), OASIS organiza un concurso para escoger a su nuevo propietario, en el que participa Wade Watts (Tye Sheridan), un improbable héroe en la vida real pero que bajo su avatar Parzival pretende alzarse como vencedor.

Se espera que el filme recaude unos 45 millones de dólares y le quite el número uno de la taquilla a "Pacific Rim Uprising".

"Acrimony", de Tyler Perry, cuenta cómo una devota esposa (Taraji P. Henson), cansada de aguantar la forma de ser de su escurridizo marido (Lyriq Bent), decide tomar cartas en el asunto cuando se da cuenta de que ha sido traicionada.

Crystle Stewart y Jazmyn Simon completan el reparto de este thriller de suspense.

Además, la cinta religiosa "God's Not Dead: A Light in Darkness" cuenta cómo un sacerdote (David A.R. White) reacciona tras ver cómo su iglesia, ubicada en el campus de una pequeña universidad, ha sido devastada por un incendio.

John Corbett, Shane Harper y Ted McGinley aparecen en el elenco.

Por último, el drama "Love After Love", de Russell Harbaugh, narra los ajustes de una familia tras la muerte del padre. Sus dos hijos tratan de salir adelante mientras ven cómo su madre explora una nueva relación sentimental.

Andie MacDowell, Chris O'Dowd, Francesca Faridany y James Adomian son los protagonistas de esta historia.