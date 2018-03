Steven Spielberg vuelve a la ciencia ficción con “Ready Player One”, que cuenta la historia de un futuro donde, por la sobrepoblación y la crisis del combustible, la gente desarrolla sus actividades por medio del Oasis, un sistema de realidad virtual. Las primeras críticas ya están disponibles.

“Ready Player One” cuenta la historia de Wade Watts (Tye Sheridan), adolescente que trabaja para ganar una búsqueda digital de tres llaves que lo convertiría en la persona más adinerada del mundo. Durante años ha buscado las respuestas y, por fin, está cerca del premio. Para ello contará con la ayuda de otros cazadores, como el ingenioso Aech y la valiente Art3mis.

A continuación, las primeras críticas:

Variety: “Los aros por los que Wade y su equipo tienen que saltar para ganar cada llave se sienten arbitrarios, como reglas puestas mientras la trama avanza, y desearías que haya un mayor sentido de intriga. La película tiene más actividad que capas. (…) ‘Ready Player One’ se desarrolla en un futuro dilapidado donde la fantasía manda porque la realidad es un infierno en comparación. Aun así, la película te pone en una mentalidad distinta. Para el final, estarás más que listo para huir de todo el escapismo”.

The Hollywood Reporter: “Las mayores atracciones de la película no pueden ser descritas aquí sin arruinar la diversión (...). El tráiler revela al muy bienvenido Gigante de Hierro, cuyo rol en el clímax es dulcemente fiel a la naturaleza del personaje. Pero otras estrellas invitadas también juegan roles significativos en la acción, y no son necesariamente las que esperarán los fans de la novela”.

Indie Wire: “Eventualmente, ‘Ready Player One’ se convierte en eso sus personajes admiran, un predominio de entretenimiento comercial mezclado en una singularidad de caos de película taquillera. La cámara de Spielberg recibe ayuda de actuaciones con captura de movimiento en paisajes siempre cambiantes. Nada de eso cambia las retrógradas políticas de género: esta es una típica película de chicos que impactará a las audiencias más jóvenes por estar fuera de sincronía con la actualidad, pero también lo está el Oasis cargado de nostalgia”.

The Guardian: “’Ready Player One’ tiene un notorio problema con las chicas: no puede ver a los personajes femeninos como gente normal. Art3mis/ Samantha (Olivia Cooke) es ingeniosa y talentosa, su avatar es el de una imposible hada de sueños; criatura de cuerpo esbelto, ojos inspirados por el anime, entrenamiento en manejo de armas y la única persona que conoce y ama casi todas las referencias que hace Wade. Por supuesto, ella está dañada por una marca de nacimiento en su cara y él es el único buen chico capaz de ver de que es hermosa. Samantha es la Eva artificialmente programada para el Adán de Wade, pero peor porque ella nunca tiene la oportunidad de pecar”.

DATO

“Ready Player One” llega a los cines de Perú el jueves 29 de marzo, viernes 30 en Estados Unidos.