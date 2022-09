Ha muerto la Reina Isabel II 👑🇬🇧 Recordamos este genial sketch que protagonizó junto a Paddington para celebrar el Jubileo de Platino, es decir, sus 70 años en el trono: "Y gracias... por todo" 🖤 #thequeen #elizabeth #queenelizabeth #royal pic.twitter.com/Z6qb6FKu0N — Fotogramas - Cine (@fotogramas_es) September 8, 2022

Otro de los temas que más atención ha obtenido es lo referente a la Operación London Bridge, el operativo que se ha puesto en funcionamiento apenas falleció la reina, que llevó este título por 70 años, desde febrero de 1952. Para aquel momento, tanto los Beatles como los Rolling Stones eran solo niños que asistían al colegio. Aunque estaban ya llenos de sueños, era imposible sospechar que esa joven que veían ponerse la corona por primera vez, algún día haría caballeros de la orden del Imperio Británico a algunos de ellos, del mismo modo que ha sucedido durante su reinado con otros músicos y artistas de diversas disciplinas como sir Elton John, sir Ian McKellen, sir Terry Pratchett, sir Sean Connery, Sir John Hurt, sir Christopher Lee, sir Daniel Day-Lewis o sir Anthony Hopkins.

La mencionada Operación London Bridge se inicia con la frase “El puente de Londres ha caído” e incluye una cadena de información que va desde el secretario personal de la soberana, hasta el primer ministro y los países del Commonwealth. La BBC detendrá su programación habitual, sus conductores se vestirán de negro y dedicarán un especial de varias horas continuas sobre su reinado e informando lo que serán sus exequias. En este mismo momento, transmite en vivo desde el Palacio de Buckingham, donde una multitud se ha congregado para despedir y rendirle tributo a la mujer que ostentó el reinado más largo en la historia de Inglaterra. Esta misma semana transmitirán el que, se dice, podría ser el funeral más grande que se vio jamás. Durante el tiempo de Isabel, se realizaron 22 Juegos Olímpicos, los 21 mundiales de fútbol, gobernaron Inglaterra 22 primeros ministros -16 durante su reinado-, rigieron la iglesia 8 papas, hubo dos guerras mundiales, una Guerra Fría, innumerables conflictos, una pandemia y diversas corrientes artísticas o musicales iniciaron su propio dominio.

La reina Isabel II retratada por el artista Andy Warhol. / PETER MUHLY

La presencia de la reina

“Yo sentía que ella era una madre, una abuela, una persona que siempre ha estado presente en las vidas de los ingleses”, dice un ciudadano en la calle a la BBC. Esta presencia se intensificó desde que, con apenas 3 años, apareciera en la portada de la edición del lunes 29 de abril de 1929 de la revista Time. “P’incess Lilybet”, decía el titular, que no era otra cosa que la pronunciación infantil que ella hacía entonces de su propio nombre. “Si la muerte llegara pronto y repentinamente a tres hombres, Jorge V, Eduardo de Gales, el duque de York, Inglaterra tendría otra reina virgen, Isabel”, decía el artículo, que especulaba con los escenarios que tendrían que darse para que aquella pequeña niña reinara algún día. “Ella no sabe que está a tres pasos del Trono –continúa la nota de Time-, de hecho, ha descubierto muy recientemente que es una “P’incess”. Hace apenas quince días que golpeó con su puño regordete una puerta, y cuando su madre gritó “¿Quién anda ahí?”, ella respondió con una vocecita importante: “Lilybet, da P’incess”.

Pasarían casi 23 años para que aquella “P’incess” se convirtiera en una “Queen” que le dio nombre a la banda de Freddie Mercury, motivación lírica a un himno punk de los Sex Pistols, o permiso a James Bond (a los 6 actores que lo han interpretado desde 1962) para iniciar una nueva aventura, siempre al servicio secreto de su majestad.

“God save the queen/ The fascist regime/ They made you a moron/ A potential H bomb/ God save the queen/ She’s not a human being/ and There’s no future” (“Dios salve a la reina/ su régimen fascista/ Te hicieron un imbécil/ Una potencial bomba de hidrógeno/ Dios salve a la reina/ ella no es un ser humano/ y no hay futuro”), cantaron los Sex Pistols en mayo de 1977. Con una letra crítica y desafiante como siempre fueron ellos, los iconos del punk se desfogaron contra la mujer más poderosa de su país. No contentos con eso, estrenaron su canción en junio de aquel año cantándola a bordo de una embarcación en el Támesis, frente al palacio de Westminster, mientras Isabel celebraba sus 25 años de reinado. Por supuesto, los jóvenes músicos anarquistas terminaron detenidos por la Policía. Aunque en los 80 Mercury fue más amable con ella –a pesar de ser gran amigo de Lady D-, terminando sus conciertos siendo coronado con el himno “God Save the Queen” como fondo- y en los 60 hasta los Beatles se fumaron un porro en el palacio de Buckingham tras ser invitados y condecorados por ella –para luego dedicarle la irónica “Her Majesty”, del Abbey Road-, los Pistols no fueron los únicos músicos que le mostraron su rechazo. The Smiths, en 1986, lanzaron “The Queen is Dead”, una canción coescrita por Morrisey que decía cosas como estas: “I say, Charles, don’t you ever crave/ To appear on the front of the Daily Mail/ Dressed in your Mother’s bridal veil?” (“Digo, Charles, ¿nunca anhelas aparecer en la portada del Daily Mail/ ¿Vestido con el velo nupcial de tu madre?”).

Su presencia es decisiva en series como “The Crown” o en filmes como “The Queen”, donde la interpreta Helen Mirren, que obtuvo un Oscar por dicho trabajo el 2006. El grafitero Banksy, por su parte, reprodujo su imagen en una pared de Bristol, combinándola con la del Ziggy Stardust de Bowie. Andy Warhol también había usado su rostro en los años 80. Son solo ejemplos de cómo se desarrolló toda una industria cultural que la catapultó a ella y a la realeza como iconos, incluso, cercanos al marketing.

Helen Mirren como Isabel II en "The Queen". / Pathé Renn Production

El 6 de febrero de 1952, Isabel se encontraba en Kenia al lado de su esposo, el Duque de Edimburgo, cuando recibió la noticia de la muerte de su padre, Jorge VI, que la convertía en reina. Ambos habían pasado la noche durmiendo sobre la copa de una higuera en el Parque Nacional de Aberdare, por lo que el naturalista británico Jim Corbett, hospedado cerca de ellos, dijo entonces: “Por primera vez en la historia de la humanidad, una joven subió a un árbol como princesa y bajó al día siguiente como reina”.

Su tatarabuela definió con su nombre toda una época y, aún hoy, llamamos a todo lo referente a aquellos años la “Inglaterra victoriana”. Isabel marcó decisivamente la vida de varias generaciones de ingleses durante la segunda mitad del siglo XX y las dos primeras de este. No les quepa duda que, en algún tiempo, alguien se refiera a estos días como un nuevo “Periodo Isabelino”.

La reina ha muerto, ¡Que viva el rey!