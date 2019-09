"Resident Evil": doble de acción de Milla Jovovich demanda a productores de la cinta

La doble de acción de la actriz Milla Jovovich en la película "Resident Evil: The Final Chapter" (2016) ("Resident Evil: Capítulo final") ha demandado a los productores y al director del filme, Paul Anderson, en relación a un grave accidente que sufrió durante la filmación de la cinta y que la llevó a perder un brazo.

Olivia Jackson, quien hacía las escenas peligrosas del personaje Alice en vez de Milla Jovovich, alega que el choque que sufrió en setiembre de 2015 se debió a que los productores de la película "sobrepusieron intereses financieros sobre los de seguridad", informó The Hollywood Reporter.

En la demanda Jackson indica que ese día, a pesar que estaba programado que hiciera una escena de pelea, esta fue cambiada a último minuto a "una peligrosa y técnicamente compleja escena de motocicleta en un clima adverso".

En la toma la doble de acción tenía que viajar en motocicleta hacia la cámara, que sería levantada por una grúa antes de que ella la alcanzara. Sin embargo, el operador del aparato no pudo elevarla a tiempo y Jackson colisionó con la cámara sufriendo "un corte por el hueso de su antebrazo y desgarrando la carne de su mejilla, dejando sus dientes expuestos". Como consecuencia de estas heridas, su brazo afectado debió ser amputado.

Jackson indica que los productores la hicieron creer que el seguro pagaría cualquier lesión ocurrida durante la filmación y los daños monetarios posteriores, pero ella fue pagada solo US$33 mil por sus gastos médicos.

"Si hubiera sabido estos hechos la demandante nunca habría aceptado trabajar en 'The Final Chapter' o, alternativamente, habría conseguido un seguro adicional por su cuenta", dice la demanda, señalando que Jackson ya tenía preparado un trabajo en "Wonder Woman" (2017), por lo cual no estaba desesperada por dinero.

Olivia Jackson, quien nunca podrá trabajar de nuevo como una doble de acción, señaló que pese a que el filme ganó US$300 millones en taquilla, los productores no tuvieron suficiente cuidado con la seguridad de los trabajadores, notando que un miembro del equipo murió durante la filmación de la película.

Jackson está demandando por incumplimiento del contrato y declaraciones falsas a Bolt Pictures, Tannhauser Gate, el productor Jeremy Bolt y al director Paul W.S. Anderson.