La popular saga de “Resident Evil” regresa a la pantalla grande con “Welcome to Raccoon City”, un reboot de la franquicia dirigido por Johannes Roberts que se acerca más a la historia original de los videojuegos que le dieron primero vida en 1996.

La franquicia está inspirada en las clásicas películas de zombies de George A. Romero, poniendo a sus protagonistas primero en una mansión repleta de muertos vivientes y otros horrores originados de un virus (“Resident Evil”), para luego expandir el terror a una locación más urbana luego de que la infección escapa a la cercana metrópolis de Raccoon City (”Resident Evil 2″). Es justamente una combinación de los argumentos de estos juegos las que forman la historia de la nueva película.

A poco de su estreno en el Perú este 2 de diciembre - o su salida en EE.UU. el 24 de noviembre-, El Comercio habló con Robbie Amell, quien le da vida a Chris Redfield, un confeso fanático de “Resident Evil” que ahora cumple su sueño al interpretar a uno de los protagonistas, Chris Redfield. El actor canadiense también nos habló de sus memorias jugando videojuegos, su escena favorita en la película y sus esperanzas de seguir en el rol en el futuro y poder recrear la escena icónica de la roca y el volcán del quinto videojuego.

Los miembros del equipo STARS (de izquierda a derecha) Chris Redfield (Robbie Amell), Richard Aiken (Chad Rook), Jill Valentine (Hannah John-Kamen) y Albert Wesker (Tom Hopper). (Foto: Sony Pictures Releasing)

- Probablemente ya te lo han preguntado decenas de veces, pero ¿cuál es tu relación con “Resident Evil”?

Crecí jugando los juegos. Uno de mis primeros recuerdos de videojuegos en jugar “Resident Evil” en la oscuridad y (la escena de) los perros saltando por la ventana dándome un tremendo susto. Eso se quedó grabado en mi memoria por mucho tiempo y todavía disfruto de los videojuegos ahora. Voy a estar jugando “Resident Evil 4 VR” durante los próximos días. Así que fue un sueño hecho realidad para mí el interpretar a Chris.

- Chris Redfield en el primer juego es un poco enigmático, sin la caracterización que vemos en los siguientes juegos. Quería saber cuáles fueron tus influencias, aparte del guion, para crear al personaje que vemos en la película.

Sí. Si ves las escenas cinemáticas de “Resident Evil” 1 y 2, definitivamente dejan un poco que desear. Pero he pasado tantas horas interpretando al personaje y jugando como él que me sentía muy cómodo con mi conocimiento de Chris Redfield. Y entonces conocí a Johannes y leí su guion y, obviamente, era un gran conocedor de los juegos y estaba muy apasionado por la franquicia. Nos pusimos a charlar durante una hora y hablamos de lo que quería aportar a la película y me quedó claro rápidamente que era el tipo adecuado para ello.

Y creo que lo que hizo muy bien fue el darnos una historia de fondo para Chris and Claire (Redfield) y darnos una idea de por qué son cómo son. Y creo que lo bueno de esto es que tomó estos personajes del juego y los hizo más humanos e identificables, gente en la que te puedes ver reflejado.

Me gusta ese aspecto humano y como actor, es más fácil de entender. Siempre supe que en algún momento íbamos a mostrar la versión de Chris donde asesina zombies y me sentí muy cómodo cuando eso ocurrió, pero fue agradable crear la versión humana de antemano.

- Continuando con eso, el personaje de Chris es definido en esta película por su complicada relación con su hermana Claire y con su figura paterna William Birkin. Nos puedes hablar un poco de ello.

Sí. (En la película) puedes ver a Chris y Claire cuando son niños y él no cree todas las cosas que ella dice. Pero no creo que Chris esperaba que ella se escapara y lo dejara. Y cuando ella lo hace, él se siente muy arrepentido de no haber sido capaz de protegerla y estar ahí para ella, pero también enfadado porque ella lo abandonó. Y Birkin es la única especie de figura paterna en su vida. Así que incluso si a él realmente le cae bien o no, es lo único que tiene. Así que creo que Chris está tratando de hacer todo lo posible para que funcione.

William Birkin (Neal McDonough) y Claire Redfield (Kaya Scodelario), las dos personas que más influenciaron al personaje de Chris Redfield. (Foto: Sony Pictures Releasing)

Él es de este pequeño pueblo y está creciendo, y tú sabes que probablemente debería irse, pero no tiene nada en ningún otro lugar, así que se queda tratando de hacer que funcione mientras está viendo como Raccoon City se desmorona. Entonces cuando Claire regresa, él está a la defensiva, arrepentido, herido y enojado, y cuando los zombies aparecen, la manera más fácil para que alguien haga un 180° emocional es lidiar con una crisis como esta.

- El personaje de Chris Redfield acaba de cumplir un cuarto de siglo de existencia. ¿Sentiste el peso de las expectativas de los fans?

Sí, pero la verdad es que no lo pensé mucho para serte sincero. Sentí que si se tratara de un personaje del que no supiera nada y nunca hubiera jugado a los juegos, entonces sería el momento de entrar en pánico e investigarlo como si tuviera un examen, pero soy un fan de “Resident Evil”. Soy una de las personas a las que les hacía ilusión ver a Chris Redfield llevado a la vida. Así que el ser esa persona... sí, había una responsabilidad, pero me sentia muy bien con ello, con Johannes y el guion que escribió, así como las manos en las que estaba.

- Mi escena favorita de la película es aquella donde tú como Chris estás a oscuras y continuamente se apaga tu encendedor. ¿Cuál fue la parte de la película que más disfrutaste filmar?

Sí, esa escena fue muy divertida. Tenían que ir cambiando el encendedor porque se calentaba mucho por estar encendido durante mucho tiempo. Me encanta la escena anterior con la metralleta, en la que el fogonazo es lo único que ilumina la habitación. Para mí fue un placer ensayar y coreografiar esa escena con un coordinador de acrobacias y con todos los especialistas vestidos de zombis. Me hizo sentir como un héroe de acción, lo que fue genial.

Robbie Amell como Chris Redfield en una de las escenas de la mansión Spencer. Para el actor, entrar a esos sets fue como estar dentro del videojuego que jugó en su infancia. (Foto: Sony Pictures Releasing)

- Algunas de las escenas de lucha fueron intensas. ¿Fueron difíciles de grabar?

No, fueron geniales, me encantaron esas escenas. Me hice un corte en el braso, pero estuve bien. Lo que más preocupaba era que nunca querías que se sintiera falso, y teníamos dobles vestidos de zombis a los que le decía: “¡Agárrame del brazo!. Hay que hacer fuerza, tirar y empujar, porque si no puede parecer muy blando”. Fue genial, sentí que todo el mundo se esforzaba por hacerlo, y por eso parece tan auténtico, aterrador y peligroso.

- La película se esmeró en recrear lugares emblemáticos de la película. ¿Alguna vez te sentiste como si estuvieras dentro de un videojuego?

Oh, sí. Johannes fue a Capcom y consiguió los planos de la mansión Spencer y de la estación de policía. Y la primera vez que puse un pie en la mansión Spencer, me sentí transportado a cuando era un niño que jugaba al videojuego. Fue increíble, algo que nunca olvidaré.

- Chris hace muchas cosas locas en juegos posteriores. Lo que quiero preguntar de forma indirecta es ¿te veremos golpeando una enorme roca en un volcán?

Intentamos encontrar una manera de meter eso en esta película, pero no tenía ningún sentido. Así que espero que tengamos un buen estreno en el fin de semana y podamos hacer otra película, y seguiré intentando encontrar un lugar para golpear esa roca.

La infame escena de Chris Redfield golpeando una enorme roca en medio de un gran volcán durante el clímax de "Resident Evil 5". (Foto: Capcom)

- Así que estás dispuesto a seguir siendo Chris...

Sí, me encantaría.

- ¿Tienes alguna palabra para nuestros lectores sobre esta película?

Creo que si eres un fan de los juegos, esta es la película que estabas esperando. Es una adaptación del primer y segundo juegos. No vas a poder encontrar todos los ‘easter eggs’ en uno o dos visionados. Puedes verla toda una y otra vez. Si nunca has jugado a los juegos, es una gran historia de origen y una introducción a la franquicia. Y es una gran película de terror de los 90.

