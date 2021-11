Conforme a los criterios de Saber más

“Resident Evil” regresa a la pantalla grande con “Welcome to Raccoon City”, un reboot a la popular saga que deja atrás a Milla Jovovich para acercarse al horror que caracteriza a la franquicia en su versión de videojuegos. A semanas del estreno del filme, que saldrá 24 de noviembre en Estados Unidos y el 2 de diciembre en el Perú , te presentamos todo lo que tienes que saber de la franquicia.

El origen del ‘mal’

Si bien las películas de zombies han sido extremadamente populares desde que “Night of the Living Dead” sorprendió a audiencias en 1968, quizás no hay momento más popular para los muertos vivientes que la actualidad, donde “Walking Dead” y sus spin-off dominan el género, aunque también comparten nuestra atención con incontables producciones como “iZombie”, “Z Nation” y “S.O.Z. Soldados o Zombies”. Pero a inicios de los 2000 era otra franquicia la que dominaba el género: “Resident Evil”.

La franquicia comenzó en 1996 con la salida del primer videojuego en la que Capcom incursionaba, y establecía, en el género que pasó a llamarse ‘survival horror’ (horro de supervivencia). El título seguía a un grupo de operativos especiales que tenían que ingresar a una misteriosa y remota mansión para luego encontrarse acosados por zombies y otros tipos de monstruos.

Milla Jovovich como Alice en la saga fílmica de "Resident Evil" original. (Foto: Sony Pictures Releasing)

A diferencia de predecesores como “Alone in the Dark”, que se inclinaban por elementos más fantásticos, los enemigos del juego eran fruto de la ciencia y los experimentos de la empresa farmacéutica Umbrella con un peligroso virus, razón por la cual su título en Japón era “Biohazard” (Peligro biológico).

Viendo su potencial cinematográfico, la casa productora alemana Constantin Film compró los derechos fílmicos para “Resident Evil” en enero de 1997 e inmediatamente se puso en búsqueda de alguien que pudiera llevarla a la pantalla grande. Si bien en un inicio se consideraron realizadores como Jamie Blanks e incluso el propio ‘padre del género de los zombies’, George A. Romero, en el 2000 por fin decidieron por Paul W. S. Anderson.

La decisión resultaba comprensible ya que el director británico era conocido por su adaptación de “Mortal Kombat” en 1995, notable por ser la única película adaptada de un videojuego en haber sido considerada buena.

Lanzada en 2002, la película de “Resident Evil” solo seguía vagamente el argumento del primer videojuego, al estar también ambientada en una misteriosa mansión que ocultaba un laboratorio secreto, presentar como enemigos a zombies y tener como parte del elenco a un grupo de fuerzas especiales.

Sin embargo, su protagonista Alice - interpretada por Milla Jovovich- es un personaje completamente ajeno al canon de los videojuegos. También lo es su principal oponente Red Queen, una inteligencia artificial que controlaba el laboratorio secreto de Umbrella.

Si bien la película fue tibiamente recibida por la crítica - a la fecha mantiene un 35% de ‘frescura’ en el agregador de reseñas Rotten Tomatoes -, resultó un éxito financiero para sus productores, al recaudar US$103 millones en taquillas alrededor del mundo, ameritando más secuelas.

Es así que le siguieron “Resident Evil: Apocalypse” (2004), “Resident Evil: Extinction” (2007), “Resident Evil: Afterlife” (2010), “Resident Evil Retribution” (2012) y el apropiadamente nombrado cierre de la franquicia “Resident Evil: The Final Chapter” (2016). En total, esta saga fílmica ha logrado recaudar cerca de US$1.230 millones hasta la fecha.

El icónico primer zombie que aparece en el primer videojuego de "Resident Evil" también hace un cameo en "Welcome to Raccon City" (Foto: Sony Pictures Releasing)

Las películas no estuvieron sin detractores y entre las críticas que dirigieron hacia ellas fue su poca relación con el material original. Si bien personajes con los nombres de los protagonistas aparecieron a lo largo de la saga, lo hacían en circunstancias y con personalidades muy diferentes a sus contrapartes, siendo más que nada solo unos guiños a los juegos que una verdadera adaptación. Adicionalmente, a lo largo de las películas estas abandonaron el elemento de horror que caracterizaba a “Resident Evil” para convertirse más que nada en películas cuya acción no estaría fuera de lugar en cintas como “The Matrix”.

Volviendo a las raíces

Culminada la saga de Paul W.S. Anderson, Constantin Film vio la necesidad de hacer un reboot a la franquicia, acercándose más a las raíces de ‘survival-horror’ que la hicieron famosa. Este cambio coincidió también con sus contrapartes en los videojuegos, que luego de enfocarse más en la acción en la cuarta, quinta y sexta entregas volvieron a apostar por el horror con “Resident Evil VII” (2017).

Para ayudarlos a esta empresa, Constantin Film contactó con el realizador británico Johannes Roberts, conocido antes por los thrillers “47 Meters Down” y “The Strangers: Prey at Night”. Un aficionado de los juegos originales, el director también quiso traer la atmósfera de terror a la versión cinematográfica, dando origen a “Welcome to Raccoon City”.

La película junta el argumento de los primeros juegos de la franquicia al estar ambientada tanto en la Mansión Spencer (“Resident Evil 1″) y el propio Raccoon City (”Resident Evil 2″), incluyendo la estación de policía y locaciones reconocibles como el orfanato.

“‘Welcome to Raccoon City’ es una adaptación fiel a los juegos de ‘Resident Evil’”, señaló Roberts en conversación con Fandom. “Aquí es donde empezó todo. Es una historia de origen en la que conocemos a todos los personajes icónicos de los juegos.”

Héroes y villanos

Es así que aficionados al personaje de Alice interpretado por Milla Jovovich tendrán que buscar en otro lado ya que la película tiene como protagonistas a los personajes principales de los primeros dos “Resident Evil”: Chris Redfield, Jill Valentine, Leon S. Kennedy y Claire Redfield. Aquí un pequeño perfil de lo que sabemos de ellos hasta la fecha.

Chris Redfield (Robbie Amell): Uno de los dos protagonistas de “Resident Evil 1″, Chris es un miembro del equipo especial de la policía STARS y el hermano mayor de Claire. “Welcome to Raccoon City” ahonda su relación con la ciudad al convertirlo en un nativo de esta.

Claire Redfield (Kaya Scodelario): La hermana menor de Chris y una estudiante universitaria. Llega a Raccoon City para investigar a Umbrella y sus experimentos.

Jill Valentine (Hannah John-Kamen): Otro miembro del equipo STARS, Jill es letal con las armas de fuego y leal a su equipo.

Leon S. Kennedy (Avan Jogia): Un novato al departamento de policía de Raccoon City, Leon pronto se ve involucrado en el desastre que envuelve a la ciudad. A diferencia del personaje que conocemos en los videojuegos, la película pone énfasis en su falta de experiencia.

El equipo STARS en la mansión Spencer, locación del primer juego de "Resident Evil" y también de "Welcome to Raccoon City". (Foto: Sony Pictures Releasing)

No son las únicas caras familiares que veremos, ya que también tendrán un lugar prominente en la película Albert Wesker (Tom Hopper), el jefe de la policía Brian Irons (Donal Logue), William Birkin (Neal McDonough), Ada Wong (Lily Gao) Sherry Birkin (Holly De Santos) y Lisa Trevor (Marina Mazepa), todos personajes que aficionados de la saga reconocerán rápidamente.

Esta minuciosidad también se traduce en los sets, donde Johannes Roberts apostó por recrear locaciones icónicas casi al centímetro utilizando la información proporcionada por Capcom.

“Cada fotograma tiene detalles del juego, desde la hamburguesa que se come el camionero hasta el diseño real del camión, construimos la mansión y la comisaría con las especificaciones del juego. Esta es una película de terror, creada con amor al juego”, señaló.

VIDEO RECOMENDADO

Saltar Intro |Tráiler de "Jagged", el documental de Alanis Morissette. (Fuente: HBO Max)